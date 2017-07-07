На Южных Курилах будет создана ТОР

Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM Территория опережающего развития (ТОР) будет создана на Южных Курилах. Основанием для её создания стало обращение нового инвестора рыбокомбината «Островной» — на островах планируется создать мощный рыбоперерабатывающий комплекс, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На рыбокомбинате «Островной», на острове Шикотан планируется построить комплекс по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов. Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд рублей.

Продукцию, отвечающую требованиям международного рынка, планируется поставлять как на внутренний рынок, так и в страны АТР — Японию, Южную Корею, Китай и другие. Благодаря появлению такого производства на Шикотане будет создано 1 тыс. рабочих мест.

Реализовать инвестиционный проект планируется в три этапа. В 2017 году инвестор намерен отремонтировать трёхкилометровый причал, провести берегоукрепление, отремонтировать общежитие и гостиницу. В 2018 году планируется построить современный консервный завод, корпус для линии по производству рыбной муки, а также холодильник на 15 тыс. тонн единовременного хранения. В 2019 году, на завершающем этапе строительства, будут созданы два роботизированных морозильных завода, завод по глубокой переработке тресковых и лососевых пород рыб.

Возможность создания на Курилах ТОР заложена в федеральной программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов 2016 — 2025 гг».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2017 года, говоря о «медлительности» Японии в вопросе совместного развития Курильских островов, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что «острова будут развиваться — с Японией или без нее». Тогда же полпред сообщил о возможном создании ТОР «Южные Курилы».

28 июня Курилы впервые посетила бизнес-делегация из Японии. В её состав вошли 69 представителей японских деловых и правительственных кругов.