Минэкономразвития: Рост безработицы в мае связан с холодами

Москва, , 21:04 — REGNUM Министерство экономического развития Российской Федерации считает, что рост уровня безработицы в России в мае 2017 года связан с холодной погодой. Соответствующее заявление распространила сегодня, 6 июля, пресс-служба ведомства.

Минэкономразвития отмечает, что низкие температуры и дожди привели к снижению сезонной занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Напомним, несмотря на некоторое ускорение экономического роста и и повышение реальных заработных плат, уровень безработицы в России с учетом коррекции на сезонность в мае увеличился до 5,4% с 5,2% в апреле.

Минэкономразвития напоминает, что в мае средняя температура была ниже на 2,2 градуса, чем в 2016 году.

Но холодная погода положительно повлияла на показатели промышленности. В мае 2017 года в России выросли добыча угля и газа, а также производство электроэнергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2017 году составит 5,2%, в 2018 году — 5%, в 2019—2020 годах — 4,9%.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в мае 2017 года безработными числились 3,9 млн человек в возрасте 15−72 года. При этом общая численность экономически активного населения в России составила 75,8 млн человек.