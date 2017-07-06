В «Ростехе» пояснили, где удалось купить турбины Siemens для ТЭС в Крыму

Симферополь, , 20:59 — REGNUM Компания «Технопромэкспорт», которая входит в структуру государственной корпорации «Ростех», закупила четыре комплекта газовых турбин производства Siemens (Германия) для строящихся Симферопольской и Севастопольской ТЭС на вторичном рынке, не достигнув соглашения по поставкам турбин из Ирана. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Напомним, в начале 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что государственная корпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму.

Однако, 5 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что турбины для электростанций в Крыму изготовит германская Siemens в обход санкций Евросоюза.

Российское представительство компании Siemens факт поставки турбин в Крым опровергло.

В западной прессе сообщение о покупке германских турбин для крымских ТЭС вызвало резонанс, так как США и Евросоюз всеми силами пытаются задушить Россию санкциями из-за воссоединения с Крымом и Севастополем.

В «Ростехе» пояснили, что первоначально для реализации проекта строительства энергообъектов на полуострове Крым ООО «ВО «Технопромэкспорт» планировало поставить газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA.

«Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, и контракт заключен не был. В текущих обстоятельствах «Технопромэкспорт» был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», — сказано в сообщении «Ростеха».