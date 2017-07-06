В России в июне 2017 года инфляция разогналась до 0,6%

Москва, , 20:25 — REGNUM Инфляция в Российской Федерации в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае, 0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, в ноябре и октябре 2016 года. такие данные следуют из данных Федеральной службы государственной статистики, опубликованных сегодня, 6 июля.

Таким образом за январь-июнь 2017 года потребительские цены выросли на 2,3%.

В годовом выражении инфляция в июне 2017 года, по данным Росстата, резко выросла до 4,4% с 4,1% в мае и апреле, 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 5% в январе и 5,4% в декабре.

Стоит отметить, что инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков и Министерства экономического развития.

Читайте развитие сюжета: Ускорение инфляции в июне стало шоком для Банка России