ДНР анонсировала резкое увеличение товарооборота с Россией

Донецк, , 18:50 — REGNUM Главной причиной плохой инвестиционной привлекательности ДНР являются непрекращающиеся боевые действия. Как сообщает 6 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила и.о. министра экономического развития ДНР Виктория Романюк.

«Для развития любой экономики и привлечения инвестиций нужна стабильность, а в ситуации с постоянными обстрелами со стороны ВСУ выход на международную арену значительно затруднен. Военные действия разрушают дома и жизни людей, и это тоже часть экономики, поскольку в центре всегда находится человек», — напомнила Романюк.

По словам главы Минэкономразвития, в условиях непрекращающихся боевых действий практически невозможно делать какие-либо прогнозы, эта же ситуация делает регион менее привлекательным для внешних инвесторов. Тем не менее органы власти на республиканском и местном уровнях делают все возможное для роста благосостояния жителей.

«На сегодня можно утверждать, что положительная динамика развития наблюдается практически во всех отраслях народного хозяйства ДНР», — считает Романюк.

Она также прогнозирует, что в ближайшее время товарооборот между ДНР и Россией увеличится в разы.

«Мы очень тесно взаимодействуем с Центром экономического взаимодействия республик, созданным в рамках интеграционного комитета «Россия — Донбасс». Подписание ряда соглашений между предприятиями было первым шагом, на сегодня прорабатываются конкретные шаги и объемы поставок… Сейчас мы рассматриваем варианты сотрудничества в долгосрочной перспективе, поскольку для нормальной работы любого предприятия нужны постоянные заказы, что позволит наращивать оборотные средства и расширять ассортимент продукции», — сообщила министр.

Кроме того, 6 июля Совмин ДНР информирует, что за первое полугодие 2017 года в республиканский бюджет поступило более 2 млн рублей от выдачи временных разрешений на автомобильные перевозки.

«Так, за первый квартал текущего года в бюджет республики поступило более 1 млн 57 тыс. руб. Во втором квартале наблюдался рост поступлений от выдачи временных разрешений, сумма вырученных средств увеличилась на 188 тыс. руб. и составила более 1 млн 245 тыс. руб. В итоге, за первое полугодие 2017 года в бюджет республики поступило более 2 млн 303 тыс. руб… По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма поступлений в бюджет увеличилась на 15,4% (307 тыс. руб.)», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 июня во время «прямой линии» с жителями Донбасса глава ДНР Александр Захарченко заявил, что власти ДНР ведут переговоры с Кремлем о создании зоны свободной торговли.

«Эти разговоры о беспошлинной торговле с Россией уже ведутся. И определенных успехов в этом мы достигли. Но основная наша задача — обеспечить продукцией внутренний рынок. Важно, чтобы цена на наши продукты была конкурентоспособной. Если мы начали выращивать в теплицах свои помидоры, то благодаря помидорам снижаем цены на овощную группу. Мы выпускаем свою колбасу, поэтому цены на нее можно регулировать», — рассказал Захарченко.

По его словам, товары, произведенные в ДНР, не уступают в качестве белорусским.

«Мы с успехом можем побороться с любой белорусской продукцией. Уверен, что бороться мы будем на равных и по качеству, и по цене. Первое — внутренний рынок. Второе — беспошлинная торговля. Третье — на прилавках Москвы будет лежать продукция, произведенная в ДНР», — пообещал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы ДНР и ЛНР Захарченко и Игорь Плотницкий жаловались, что инвесторы не спешат вкладывать деньги в экономику республик. Так, в апреле 2016 года глава ЛНР возмутился плохой работой депутатов, из-за которых в республику не поступают инвестиции.

«А реализация наших бюджетных программ? Каким образом она учтена? Где оно у нас? Инвестиционного развития у нас вообще нет. То есть мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля не привезет, и инвестиций не будет», — заявил Плотницкий.

Напомним, с 2014 года ДНР и ЛНР засекретили проекты республиканских бюджетов. При этом в республиках введен строгий запрет на выезд местных чиновников на территорию Украины. В случае нарушения негласного правила людей увольняют. В частности, права и свободы на перемещение нарушены в отношении госслужащих контрольно-ревизионных, налоговых структур, экономических и финансовых управлений ДНР.