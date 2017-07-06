Итальянцы предлагают производить в Крыму оливковое масло

Симферополь, , 18:14 — REGNUM Производство оливкового масла готовы развивать в Крыму итальянские предприниматели. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе правительства Крыма по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова с депутатом регионального парламента области Венето Стефано Вальдегамбери 6 июля.

Стефано Вальдегамбери, напомнил глава региона, в свое время стал одним из первых представителей стран ЕС, посетивших Крым после воссоединения с Россией. В этот раз он приехал в Крым с экономическим проектом по возрождению культивирования оливковых культур и производства оливкового масла.

«Рад, что сегодня Стефано приехал к нам не только с политическими, но и с экономическими проектами, которые направлены на выращивание оливковых. Думаю, что климат в Крыму и Италии похож. Поэтому условия подойдут для подобных культур. Будем рады приветствовать наших итальянских друзей. Все возможности Республики Крым в вашем распоряжении», — заключил глава республики.

По словам Вальдегамбери, к проекту готовы присоединиться бизнесмены, занимающиеся производством оливкового масла в Италии

«Они готовы переехать сюда и лично контролировать производство качественного продукта», — пояснил Вальдегамбери.

Проект по выращиванию оливковых культур и производству масла планируется представить на Ялтинском экономическом форуме в будущем году как результат плодотворного взаимодействия двух сторон.

Отметим, что планы по выращиванию оливковых деревьев на Южном берегу Крыма в последнее время активно обсуждаются — с предложением несколько месяцев назад выступили ученые Никитского ботанического сада. Идея не новая: оливы выращивались в Крыму издавна, в свое время всерьез разведением этой культуры и производством масла занимался граф Воронцов. По словам специалистов, южные сорта оливы могут и не прижиться в более — по сравнению со средиземноморскими — суровых условиях Крыма, но местными учеными выведены и более устойчивые сорта.