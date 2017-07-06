Приоритет на 20 лет: в Воронежской области делают ставку на животноводство

Воронеж, , 17:25 — REGNUM ПАО «Группа Черкизово» рассматривает Воронежскую область как приоритетное направление для развития птицеводства и свиноводства на ближайшие 10−20 лет. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи главы региона Алексея Гордеева с основателем компании Игорем Бабаевым 6 июля.

Основной темой встречи стала реализация в регионе инвестпроектов в свиноводстве, птицеводстве, кормопроизводстве, обсуждались также и вопросы усиления ветеринарного контроля по линии АЧС.

Игорь Бабаев сообщил губернатору, что в 2017 году производство мяса ПАО «Группа Черкизово» приблизилось к 1 млн тонн — это 10% всего производимого в стране объема.

Он также добавил, что сегодня 80% производств группы расположено в Центральном Черноземье, самые большие объемы собственной земли компании — в Липецкой и Тамбовской областях. Но главным приоритетным направлением развития «Группы Черкизово» на ближайшие 10−20 лет Бабаев назвал именно Воронежскую область, пояснив, что упор будет делаться на развитии птицеводства и свиноводства.

Так, в Лискинском районе для ООО «ЛИСКо Бройлер» планируется построить 32 птичника — для этого необходимо 30 га земли, а также — увеличение мощности подачи электроэнергии для проектируемых объектов. Глава администрации Лисикнского района Виктор Шевцов, который участвовал во встрече, заверил, что сейчас рассматриваются различные варианты решения проблем.

Также три свинокомплекса ООО «Черкизово-Свиноводство» строит в Нижнедевицком района, в селе Латная Семилукского района решается вопрос о подключении к электричеству комбикормового завода.

«В Воронежской области большие резервы под развитие мясного и молочного животноводства. Мы заинтересованы, давайте поработаем», — поддержал планы компании губернатор Алексей Гордеев, поручив департаменту экономического развития проработать инвестиционные предложения.