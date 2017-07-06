В Госдуме предложили снизить возрастной порог для самозанятых

Москва, , 17:04 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает снизить до 14 лет возрастную планку для граждан, которые хотели бы считаться самозанятыми, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Полагаю, что возрастную планку можно было бы снизить и до 14-летнего возраста — с учетом всех условий, закрепленных в Трудовом кодексе, ключевые из которых: труд не должен причинять вред здоровью и препятствовать получению образования», — сказал Нилов.

Минюст разместил на портале проектов правовых актов законопроект, которым предлагается закрепить в законе «О занятости населения в Российской Федерации» определение самозанятых граждан.

В числе критериев — достижение 16-летнего возраста.

«Самозанятые — граждане, отвечающие следующим критериям: физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору; не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах», следует из документа Минюста.