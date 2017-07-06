«Рубль поддержат в Гамбурге»

Москва, , 17:03 — REGNUM На траекторию рубля помимо нефтяных котировок будут влиять результаты встречи президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 7 — июля в Гамбурге на полях саммита G-20, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

«Если в ходе переговоров лидерам двух сверхдержав удастся найти взаимопонимание хотя бы по отдельным вопросам актуальной международной повестки и сблизить позиции в оценке глобальных вызовов, это поможет снять озабоченности иностранных инвесторов, имеющих интерес в российских активах», — пояснил Коробков.

«Учитывая вероятность отскока нефтяных цен и многолетний опыт президента России в общении с зарубежными лидерами, можно ожидать, что российская валюта до конца первой недели июля останется в диапазоне 59,40−60,40 за один американский доллар и 67,50−68,50 за единицу единой европейской валюты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля официальные курсы ЦБ РФ составляют 60,24 рубля за американскую валюту и 68,38 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 67 и 71 копейку соответственно.

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