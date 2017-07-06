«Нефть оживает после обвала»

Москва, , 16:53 — REGNUM Сегодня, 6 июля, нефть пытается нащупать поддержку после распродаж вчерашнего дня, вызванного сообщениями о максимальных с начала года объёмах нефтедобычи в странах ОПЕК в июне, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

«Помимо этого, российские представители нефтяной индустрии не поддержали предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи чёрного золота и выразили сомнение в целесообразности ещё одной пролонгации действующего соглашения между странами ОПЕК и рядом не входящих в картель нефтедобывающих государств. Этого оказалось достаточно для снижения стоимости барреля сырой нефти на 4% в ходе биржевых торгов 5 июля», — пояснил эксперт.

Но, как нельзя кстати, по его мнению, «для нефтяных быков подоспели данные американского института нефти (API) о снижении запасов сырой нефти в американских хранилищах на 5,8 млн баррелей в последнюю неделю июня. Одновременно запасы бензина сократились на 5,7 млн баррелей».

«Снижение нефтяных запасов было вызвано ураганом, прошедшим по акватории Мексиканского залива, из-за которого была приостановлена добыча более чем на 40 морских платформах. Высокий спрос на бензин обусловили длинные выходные в США, связанные с празднованием Дня независимости, в течение которых около 50 млн американцев совершили автомобильные поездки, протяжённостью более 100 миль», — сказал Коробков.

«Сегодня, 6 июля, в 18:00 по московскому времени Минэнерго США опубликует официальную статистику по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и она, скорее всего, подтвердит информацию института нефти», — напомнил он.

«В этой связи ожидается возвращение котировок сорта Brent в диапазон $49−50, а по сорту WTI в район $47 за баррель до конца текущей недели», — предположил эксперт.

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