Нацбанк Украины прогнозирует замедление роста ВВП из-за потери рынков СНГ

Киев, , 16:57 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны и международных резервов в 2017 году. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в 2017 году ВВП Украины вырастет до 1,6% (ранее НБУ прогнозировал рост ВВП на 1,9%). Снижение роста вызвано разрывом торгово-экономических связей со странами СНГ.

«В текущем году экономический рост замедлится до 1,6%. Пересмотр прогноза произошел в результате ухудшения результатов экономической активности в 1-й половине года, в частности, в сфере услуг и в связи с пересмотром урожая зерновых. Сохранятся низкие показатели деятельности отраслей, наиболее связанных с разрывом производственных связей с СНГ (горно-металлургический комплекс, энергетика, транспорт)», — говорится в сообщении.

В то же время в 2018 году регулятор прогнозирует рост ВВП Украины на 3,2%.

«Этому будут способствовать смягчение монетарной и фискальной политик, стимулирующих потребительский спрос. Также экономический рост будут поддерживать улучшение инвестиционной привлекательности экономики и рост экспорта на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая. Однако возобновление внутреннего потребительского и инвестиционного спроса будет удовлетворяться импортированной продукцией», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, НБУ ухудшил прогноз международных резервов страны в 2017 году c 21,1 млрд долларов до 20 млрд долларов.

«Вместе с профицитом сводного платежного баланса получение финансирования по программе EFF позволит увеличить международные резервы до 20 млрд долл. на конец 2017 года и до 27 млрд долл. США на конец 2018 года», — добавили в сообщении.

Отмечается, что накоплению резервов будет способствовать использование правительством средств от спецконфискации, которые будут направлены на погашение госдолга. В Нацбанке прогнозируют, что дефицит текущего счета сохранится на уровне около 4% ВВП в 2017—2018 годах.

Несмотря на ухудшение макрофинансовых показателей правление Нацбанка приняло решение не стимулировать кредитование и экономический рост, сохранив учетную ставку на уровне 12,5% годовых.

«Это связано с необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции в 2017—2018 годах», — объясняет регулятор.

Также отмечается, что Нацбанк сохранил прогноз инфляции на текущий год на уровне 9,1% (декабрь к декабрю).

«К концу 2017 года инфляция в годовом измерении будет достаточно переменчивой, как и в первом полугодии. В течение III квартала текущего года она останется на двузначном уровне, однако в IV квартале вернется к однозначным показателям. Неизменность прогноза инфляции на конец 2017 года объясняется взаимокомпенсирующим влиянием различных факторов», — говорится в сообщении.

Напомним, с апреля 2017 г. учетная ставка НБУ составляла 13% годовых. В мае Нацбанк снизил ставку до 12,5% годовых. Ранее, 4 июля, издание Bloomberg писало, что МВФ отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года. Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать необходимые законопроекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля НБУ сообщил, что общие потери украинской экономики от кризиса минувших лет составляют 38% ВВП. «Вышесказанное имело следствием системный банковский кризис 2014—2016 годов, который привел к немалым финансовым потерям государства, бизнеса, населения, о чем свидетельствуют официальные оценки Национального банка, согласно которым прямые фискальные расходы Украины на преодоление последствий кризиса банковского сектора уже достигли 14% ВВП, что превышает соответствующие расходы, понесенные во время финансово-экономического кризиса 2008−09 годов. Тогда как общие потери экономики от кризиса пока составляют 38% ВВП», — добавили в НБУ.

Как сообщалось, в июне 2017 года Государственная служба статистики Украины проинформировала, что в январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2.5% в годовом исчислении (предыдущая оценка была 2.4% г/г), а к предыдущему кварталу его сезонно скорректированный уровень снизился на 0.3%. Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок НБУ, которые были опубликованы в Инфляционном отчете за апрель 2017 года (3.0% г/г), что основывались на показателях выпуска в базовых отраслях экономики. Кроме того, в НБУ отмечают, что этому способствовало то, что с середины I квартала прекратилось транспортное сообщение с отдельными регионами Донбасса, также произошла потеря ряда крупных украинских предприятий.