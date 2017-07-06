В ЦБ считают «негативным сюрпризом» рост инфляции в июне

Москва, , 16:47 — REGNUM Рост инфляции в июне оказался выше, чем ожидал Центробанк и большинство экспертов, и составил 4,4%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

«Опубликована информация Росстата: инфляция за июнь — 4,4%.Может быть, были какие-то исключительные люди, которые прогнозировали такой высокий уровень инфляции, но, в основном, были смелые оценки в 4,1−4,2%, даже 4,0% называли», — сообщил Дмитриев.

По его словам, Центробанку сегодня сложно сказать, можно ли и дальше снижать ключевую ставку, поскольку у мегарегулятора нет уверенности в том, что инфляция сохранится на уровне в 4%.

«Ключевую ставку безусловно нужно снижать, мы говорим о том, что сейчас уровень ставки выше, чем наш долгосрочный уровень. Но понять, высокая ставка сегодня или нет, мы сможем только через год. Я не вижу оснований, что инфляция через год будет существенно ниже 4%», — рассказал Дмитриев.

Между тем, по его словам, показатель инфляции за июль может оказаться ниже.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции, может удастся удержаться там же, а то и 0,1% отыграть. Но шок в июне большой, это негативный сюрприз», — отметил Дмитриев.

Центробанк в своем среднесрочном прогнозе считает, что инфляция по итогам года составит 4%. При этом, ключевая ставка ЦБ сегодня достигает 9%. За 2017 года регулятор трижды опускал значение ставки — один раз на 0,5 процентных пункта и дважды на 0,25 процентных пункта.