«Нефть опирается на техническую коррекцию»

Москва, , 16:44 — REGNUM Техническая коррекции сегодня, 6 июля, накрыла рынок нефти так же энергично, как накануне сырье распродавалось на новостях, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Отчет Американского института нефти по запасам энергоносителей, между тем, показал снижение запасов черного золота и бензина за прошлую неделю, хотя запасы дистиллятов (судовое топливо в том числе) выросли.

«Сегодня вечером будет опубликован аналогичный документ от Минэнерго США. Средние прогнозы показывают, что запасы нефти могли снизиться на 2,4 млн баррелей после роста неделей ранее на 100 тыс. баррелей», — пояснила Бодрова.

«Если статистические данные окажутся положительными для рынка, баррель предпримет еще одну попытку прорваться в область $50. Если же все окажется в пределах ожиданий или слабее, «медведи» продолжат начатое накануне», — считает эксперт.

«Рынок лишь временно отвлекается от основных минорных катализаторов, которые фактически никуда и не делись, — полагает Бодрова. — В июне ОПЕК, судя по рыночным слухам, нарастил объем суточной добычи ‑ и хотя это произошло за счет Ливии и Нигерии, особенным образом данный факт никого не обрадовал».

«На эту информацию наложилась и озвученная накануне позиция России, которая не пойдет по пути дополнительного сокращения добычи внутри соглашения ОПЕК+», — отметила эксперт.

Добавим, 6 июля баррель Brent ко второй половине дня растет на 1,5% и стоит $48,50. Легкая техасская нефть торгуется по $45,85 (+1,6%).

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