«Капитуляция рубля продолжается»

Москва, , 16:37 — REGNUM Российский рубль 6 июля отступает. Впрочем, темпы его ослабления теперь выглядят скромными, особенно ввиду происходящего в секторе нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее словам, «вчерашний провал по нефти на 3,7% за сессию рубль отыграл на одну треть, то есть более чем сдержанно».

«Между тем внутренних факторов давления на рубль по-прежнему достаточное количество. На внутреннем рынке ликвидности заметен некоторый вакуум предложения долларов — крупные эмитенты, например, «Роснефть», продолжают приобретать иностранную валюту для корпоративных целей», — пояснила эксперт.

«Тем самым создается элементарная основа для ослабления «россиянина». Минфин, как вчера было анонсировано, будет покупать валюту на рынке и далее, но сократит внутридневной объем приобретений до смешных по рыночным меркам значений», — отметила Бодрова.

«С точки зрения краткосрочной перспективы, после преодоления 60,50 доллар направится к 62,0, постепенно сглаживая предыдущую перепроданность и возвращаясь к относительно здоровому курсу», — полагает эксперт.

Добавим, 6 июля доллар США стоит во второй половине дня 60,15 рубля (+0,3%). Евро оценивается в 68,48 рубля (+0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 7 июля, составляют 60,24 рубля за американскую валюту и 68,38 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 67 и 71 копейку соответственно.

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