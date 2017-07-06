Пошли на попятный: в Рязани передумали запрещать строительство

Рязань, , 16:31 — REGNUM Запрещать строительство в некоторых районах Рязани непродуктивно. Об этом 6 июля на пресс-конференции заявил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, передает портал «RZN.Info».

По словам главы области, при решении вопросов о строительстве необходимо «придерживаться гибкого подхода» в отношениях с застройщиками.

«Для того чтобы урегулировать все спорные вопросы, начата разработка нового генерального плана развития Рязани, а по Солотче мы примем новые правила землепользования застройки, в которых будут четко указаны границы охранных зон», — цитирует Николая Любимова издание.

ИА REGNUM напоминает, что споры вокруг строительства Солотчи возникли в 2016 году. Тогда застройщик получил разрешения на строительства двух четырехэтажных домов, а после попросил увеличить этажность до семи этажей.

Против такого решения выступили жители города. При обсуждении выяснилось, что территория, на которой планируется вести строительство «социального жилья», попадает в границы достопримечательного места «Есенинская Русь». Представитель застройщика на этот довод возразил, что зона «лишь попадает в зону ландшафтной визуализации», а «все градостроительные регламенты будут соблюдены».

Новый глава региона, назначенный в феврале 2017 года, пошел дальше. Николай Любимов предложил ввести мораторий на строительство зданий в центральной части областного центра. Он особо подчеркнул, что необходимо прекратить точечную застройку в рекреационных и исторических зонах.