Инвестиции в 1,6 млрд и 720 рабочих мест получит челябинский моногород

Усть-Катав, Челябинская область, , 16:25 — REGNUM В моногороде Усть-Катав будет построен тепличный комплекс. Объем финансирования составит 1,6 млрд рублей, инвестором выступит агрокомплекс Чурилово при поддержке Фонда развития моногородов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Принято принципиальное решение о финансировании Фондом проекта по строительству агропромышленного парка в Усть-Катаве. Это почти 1,6 млрд рублей федеральных средств, которые будут направлены на развитии инфраструктуры под данный проект. Мы потратили огромное количество усилий, от идеи до доведения заявки на финансирование», — пояснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В моногороде Усть-Катаве будет построен тепличный комплекс с переработкой сельскохозяйственной продукции и логистический центр. Планируемая численность рабочих мест — 720, комплекс запустится в 2018 году.

Представители Фонда развития моногородов в ходе деловой поездки посетили Усть-Катав и Ашу. Для второго моногорода рассматривается проект развития туристической отрасли. В ближайшее время представители министерства экономического развития Челябинской области подадут заявку в Фонд на софинансирование инфраструктурных проектов для развития горнолыжного комплекса Аджигардак.

Отметим, сегодня, 6 июля, обсуждалась ситуация в двух других моногородах Челябинской области — Бакале и Верхнем Уфалее. В Бакале, имеющем статус территории опережающего социально-экономического развития, уже работает резидент — компания «Легпром», которая планирует запустить швейное производство. Правда масштабы весьма скромны, всего моногород получит около нескольких десятков рабочих мест. По Верхнему Уфалею на текущий момент лишь планы в получении статуса ТОСЭР. Также в планах у региональных властей получение статуса ТОСЭР для запреток — Озерска и Снежинска.

Ранее читайте: Челябинская область «потянулась» за статусами ТОР для кризисных городов