Объект Универсиады в Казани требуют отремонтировать через суд

Казань, , 16:22 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 12 июля рассмотрит иск спортивной академии, которой досталось в наследство недвижимое имущество Универсиады. Истец требует обязать ООО «ПСО «Казань» и ГУП «Татинвестгражданпроект» провести ремонт трибун Центра гребных видов спорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма обратилась с иском 18 апреля 2017 года. В нём она требует обязать компании устранить все дефекты в 30-дневный срок после вступления решения в законную силу .

Напомним, объект на озере Средний Кабан строился для проведения Универсиады в Казани, которая состоялась в 2013 году. Данный объект, а также ещё несколько спортивных сооружений после проведения мероприятия были переданы академии.

Истец требует, чтобы ООО «ПСО «Казань» безвозмездно построило новую кровлю над трибунами и за свой счёт приобрело все необходимые материалы с учётом доработанной проектной декларацией.

От «Татинвестгражданпроекта» требуется доработать документацию с учётом кровли из ПВХ-мембраны с техническими решениями по креплению листов к парапетам наружных стен и учесть при этом ветровые нагрузки. Кроме того, учебное заведение просит взыскать с унитарного предприятия 40 тыс. рублей, потраченных на проведение экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению Минспорта РФ в 2010 году Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма переведена из Набережных Челнов. Кроме адреса у учебного заведения сменилось и название — на ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». Учредителем выступило Министерство спорта РФ.

После проведения Универсиады в Казани в 2013 году данное учебное заведение в наследство получило восемь объектов. В их числе — деревня Универсиады, учебно-лабораторный корпус, центр гребных видов спорта, бассейн, ледовый комплекс, академия тенниса, центр гимнастики и дворец водных видов спорта.

В деревне Универсиады на 2017 год проживают 1,3 тыс. студентов.

Напомним, на проведение XXVII Всемирной летней универсиады в Казани было затрачено примерно 230 млрд рублей.

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