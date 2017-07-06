Воронежский «Рудгормаш» рискует остаться без света из-за долгов

Воронеж, , 16:10 — REGNUM Воронежский завод «Рудгормаш» с 1 августа может остаться без поставок электроэнергии. О расторжении договора из-за больших накопившихся долгов предприятие предупредил поставщик электроэнергии ПАО «ТНС энерго Воронеж».

«В связи с неисполнением обязательств по договору и систематическими нарушениями его условий гарантирующий поставщик намерен расторгнуть договор с ООО УК «Рудгормаш» с 1 августа 2017 года. «Рудгормаш» по состоянию на 30 июня произвел частичную оплату задолженности на сумму более 11 млн рублей. В настоящее время сумма просроченной задолженности составляет более 9 млн рублей», — цитируют «Вести» пресс-службу «ТНС энерго Воронеж».

Это уже вторая попытка энергетиков разорвать договор с «Рудгормашем». В середине июня «ТНС энерго Воронеж» объявило о намерении прекратить поставки электроэнегии на предприятие с 1 июля: с декабря по апрель завод накопил долги за электричество на 13 млн рублей, а общая сумма долга на июнь составляла более 20 млн рублей. Однако тогда предприятие выплатило часть долга — 11 млн, в результате электричество отключать не стали.

Тогда в пресс-службе энергетиков пояснили, что договор с «Рудгормашем» действует с 28 июня прошлого года, и «на протяжении всего периода действия договорных отношений потребитель нарушал сроки оплаты, накапливая большие суммы долга». По части долга есть решение суда о взыскании, однако исполнить его невозможно — денег на счетах предприятия не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно о проблемах с выплатой заработной платы на двух воронежских предприятиях группы компании «Рудгормаш» — ООО УК «Рудгормаш» и ООО «РГМ-Комплект». Задолженность перед 900 работниками составила более 20 млн рублей. В мае прошлого года долг еще больше — 60 млн рублей.

ГК «Рудгормаш» производит и продает горную технику, контролирует компанию Анатолий Чекменев. В 2008—2009 году компания испытывала сложности, производство на предприятии тогда было приостановлено, а руководители заявляли о попытке рейдерского захвата. Позже Анатолий Чекменев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятия. Дело расследовалось длительное время, в итоге в октябре 2014 года суд оправдал фигурантов дела.

Как цитируют «Вести» Чекменева, руководство предприятия планирует расплатиться со всеми долгами (есть еще задолженность по налогам) до конца 2017 года.

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