Мосгорсуд признал законным арест Константина Пономарева

Москва, , 17:41 — REGNUM Сегодня, 6 июля, Московский городской суд рассмотрел жалобу Константина Пономарева на решение Пресненского районного суда города Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший аудитор оставлен под арестом до 6 августа. Пономарев был арестован 7 июня в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложного доноса, искусственного создания доказательств, заведомо ложных показаний, подкупа свидетелей и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Он обвиняется в уходе от выплаты налогов в размере более 8 млрд рублей с полученных по внесудебному соглашению от компании ИКЕА 25 млрд рублей. Кроме того, Пономарев подозревается в мошенничестве с поставками дизельных генераторов (ДГУ) в Крым во время энергетической блокады полуострова. По данным СМИ, следствие полагает, что Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой, что позволило ему предъявить государственной компании «Кубаньэнерго» иски на сумму более 5 млрд рублей.

Пресненский районный суд под председательством судьи Татьяны Васюченко арестовал Пономарева на два месяца. По информации СМИ, такая мера пресечения была выбрана, поскольку бывший аудитор, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а, кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд. Также законом предусматривается арест обвиняемого в случаях, когда он может оказать давление на свидетелей.

7 июня был арестован и адвокат Пономарева Максим Загорский. Как сообщают СМИ, Пономареву и его защитнику вменяется в вину подкуп свидетеля за $20 тыс. и другого обвиняемого за $50 тыс. 29 июня была рассмотрена жалоба Загорского, после чего адвокат был отпущен под домашний арест.

Напомним, Константин Пономарев известен в первую очередь тем, что вступал в многомиллиардные тяжбы, связанные с арендой дизель-генераторов, с различными коммерческими компаниями и государственными ведомствами. По данным СМИ, для инициирования многомиллиардных тяжб или принуждения к внесудебным выплатам Пономарев в качестве доказательств использовал акты других инстанций. Бывший аудитор неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, «устанавливая» нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и «Кубаньэнерго», узнавали о реализованных сценариях только постфактум.