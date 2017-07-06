Дания объявила, когда определится по поводу Банковского союза ЕС

Копенгаген, , 16:01 — REGNUM По поводу своего членства в Банковском союзе ЕС Дания определится осенью 2019 года, после окончания процесса Brexit, сообщает Reuters.

Датские политики в 2015 году решили, что стране было бы выгодно участвовать в Банковском союзе ЕС, который предназначен для более тесной интеграции банковских секторов ЕС и применения к банкам одинаковых правил регулирования и контроля. Датчане, несмотря на положительное отношение к союзу, тогда отказались принимать на себя обязательства, вытекающие из членства. Но когда Великобритания приняла решение покинуть ЕС, что обусловит более значимую роль Копенгагена как финансового центра, Дания вновь стала рассматривать вопрос вступления в Банковский союз ЕС.

«Мы должны посмотреть на последствия выхода Великобритании из ЕС. Это означает, что нам будет не хватать важного партнера, а финансовый сектор ослабнет», — сказал министр экономики Дании Бриан Миккельсен телеканалу TV2. Он добавил, что большая часть членов парламента и банков страны одобряют идею членства в Банковском союзе, поэтому референдум по этому вопросу не понадобится.

Банковский союз охватывает все страны еврозоны, но страны-члены ЕС, не использующие общую валюту, также могут присоединиться к союзу.