Литовские СМИ рассказали о нищете литовских эмигрантов

Вильнюс, , 15:45 — REGNUM Эмигранты, уехавшие из Литвы в поисках лучшей жизни, могут ее так и не увидеть, утверждает в своём репортаже новостная служба коммерческого канала LNK. «Процветает торговля людьми, работники живут в рабских условиях, и все-таки мало кто решается обратиться за помощью», — утверждают журналисты литовского канала. Репортаж цитирует портал Alfa.lt.

Широкую известность получила история современного рабства, когда литовцы, затравленные собаками, жили и работали на птичьих фермах. В этой истории пострадавшим литовцам удалось присудить стотысячную компенсацию. Но истории с таким концом попадаются редко. Для других рабство так и не заканчивается. Чаще всего вербуются люди из регионов, которые едва сводят концы с концами, не говорят по-английски.

По словам главы организации литовцев в Великобритании, жертвы торговли людьми, отправившиеся на заработки, становятся заложниками работодателей, у них отбирают паспорта, селят в так называемых «гетто».

Председатель организации литовцев в Великобритании говорит, что литовцы, согласившись на такую работу из-за недостаточно представленной информации, часто даже не понимают, что попали в руки преступников, они не знакомы с системой труда Великобритании или просто боятся депортации.