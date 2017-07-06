Великобритания критикует Украину за нерешительность в проведении реформ

Киев, , 16:51 — REGNUM Украина располагает значительным потенциалом и возможностями, её граждане доказали свое право быть в европейской семье народов и способность защищать европейские ценности. Как сообщает 6 июля пресс-служба украинского правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции по вопросам реформ на Украине в Лондоне.

Отмечается, что в работе конференции приняли участие представители правительства Великобритании, Европейской комиссии, руководители ведущих финансовых организаций мира, инвесторы и менеджеры крупных компаний. Открывая конференцию, премьер сказал, что реформы, которые осуществляются в Украине на протяжении последних трех лет, имеют целью преодолеть главный вызов — институциональную слабость, сложившуюся десятилетиями.

«И именно поэтому у нас нет первоочередных задач, и задач, которые мы можем отложить на потом. Мы начали реформы всех сфер жизни, и должны делать совместно много важных вещей и сразу… Нам удалось сформировать конкретные решения и начать их внедрение. С 2014 года мы начали институциональную перестройку Украины — в том числе с помощью международных партнеров. За эти годы мы сформировали антикоррупционное законодательство, независимую антикоррупционную инфраструктуру. В октябре началась реформа судебной системы — непростой процесс, но мы понимаем, что надо построить такую правовую систему, в которой судебная ветвь власти имеет высочайшее доверие общества», — пояснил Гройсман.

Он отметил начало роста экономики Украины после многолетнего падения.

«У нас есть среднесрочный план, который имеет цели и задачи — экономический рост, верховенство права, антикоррупционная борьба, безопасность и оборона, развитие человеческого капитала. Украина добьется успеха», — считает Гройсман.

При этом он добавил, что некоторые сегодня говорит, что тема Украины неактуальна, а «наша борьба» — это борьба между двумя странами.

«В то же время борьба идет между демократическим миром и миром, который не воспринимает демократические ценности. И граница этой борьбы проходит на восточной границе Украины», — полагает премьер.

По его словам, Украина проводит реформы в образовании, здравоохранении, госсобственности, пенсионной и земельной сферах. В этом контексте Гройсман поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку и лично Государственному секретарю Великобритании по иностранным делам Борису Джонсону за организацию конференции и четкую позицию в отношении Украины.

В свою очередь, министр Джонсон считает, что Украина «нерешительно» проводит реформы.

«Я сейчас произнесу мантру, которую вы много раз слышали: Украина за три года после революции сделала больше, чем за десятилетие. Это так. Но есть все больше признаков того, что реформы становятся нерешительными», — сказал Джонсон.

Он призвал реформировать избирательную систему, провести земельную реформу и приватизацию госсобственности.

Напомним, 5−7 июля глава правительства Украины Гройсман осуществляет визит в Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля премьер Гройсман провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мей. Украинский премьер рассказал, что представит британскому бизнесу инвестиционные проекты в агропромышленном секторе, инфраструктуре и энергетике Украины.

«Мы можем выйти на 3,5 млрд долл в год. Эта цифра отвечает нашему потенциалу. Но надо создавать новые механизмы, потому что мы будем работать в условиях после выхода Великобритании из ЕС. У меня будут встречи с британским бизнесом, с которым мы будем обсуждать направления для инвестирования. Фактически, у нас есть потребности во всех сферах и отраслях. У нас есть потребности для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, инфраструктуру, энергетику и многие другие сферы. Сегодня у нас начинает расти экономика, которая требует инвестиций, которая будет продуцировать стабильность в стране», — подчеркнул Гройсман.