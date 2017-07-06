Литовский политик предсказал развал ЕС в случае строительства Nord Stream 2

Вильнюс, , 15:40 — REGNUM На пленарном заседании Европарламента Эстония представила программу председательствования в Совете ЕС, но самым главным вопросом для страны станет борьба с Nord Stream 2, уверен депутат Европарламента от Литвы Бронис Ропе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 июля. «Я верю, что нашим соседям в процессе осуществления установок общей энергетической политики удастся сплотить Европу, решая огромный тест на солидарность под названием Nord Stream 2», — заявил Ропе.

«Хотя Энергетический союз ЕС создавался, чтобы защититься от таких вредных и раздробляющих Европу проектов, у Еврокомиссии пока нет мер, чтобы остановить газопровод Nord Stream 2. Поэтому я положительно оцениваю то, что Комиссия в начале июня попросила мандат государств-членов на переговоры с Россией по поводу основных принципов финансирования проекта газопровода Nord Stream 2»

, — считает литовский политик.

Он подчеркнул, что мандат на переговоры будет рассматриваться во время председательствования Эстонии в Совете ЕС: «Очень важно, чтобы мандат, по поводу которого будут идти переговоры в Совете и который должен будет утвердить Европарламент, был очень сильным, как минимум, чтобы было предусмотрено применение установок третьего энергетического пакета к этому проекту».

Также, по его словам, не менее важно, чтобы во время переговоров ЕС и России в государствах-членах были остановлены и заморожены все процедуры, связанные с выдачей разрешений на проект Nord Stream 2, потому что «всякие переговоры или другие действия лишатся смылся, если в то время будет продолжаться строительство газопровода».

«Глядя в будущее, ЕС должен создать механизм, который автоматически останавливал бы такие проекты, которые очевидно противоречат интересам сообщества. К этим интересам относится и наше стратегическое стремление помочь Украине утвердить свою независимость и создать европейское будущее. Nord Stream 2 был бы ударом по всем этим стремлениям», — заключил европарламентарий.