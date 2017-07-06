Комитет рекомендовал ГД ратифицировать Конвенцию СЕ об отмывании доходов

Москва, , 15:20 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия компетентных органов государств в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также позволит унифицировать законодательство в рассматриваемой сфере, отметил замглавы комитета Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Для реализации Конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в Конвенции.

Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте федерального закона имеются заявления, учитывающие требования законодательства Российской Федерации.

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