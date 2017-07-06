Тамбовщина – в десятке лидеров по внедрению стандарта развития конкуренции

Тамбов, , 15:08 — REGNUM Работа Тамбовской области по внедрению стандарта развития конкуренции отмечена в числе лучших среди регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации по итогам семинара в аналитическом центре при правительстве РФ, где подвели итоги внедрения стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и отметили лучшие региональных практики за 2016 год.

В администрации Тамбовской области наметили задачи по совершенствованию технологии работы с показателями на предстоящий период. Участники совещания в администрации области сошлись во мнении, что для обеспечения дальнейшей положительной динамики необходима концентрация усилий всех органов власти по созданию условий для развития конкуренции на территории Тамбовской области.

По мнению губернатора Александра Никитина, внедрение стандарта развития конкуренции в регионе создает условия для здоровой и добросовестной конкуренции, снижает административные барьеры, способствует развитию рынков и точек роста экономики, повышению удовлетворенности потребителей и других участников экономической деятельности качеством товаров.

«Стандарт развития конкуренции представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти в части выработки механизмов реализации данной политики», — отмечает начальник управления экономической политики Сергей Юхачев.

Напомним, в 2017 году в Тамбовской области усилена работа по внедрению стандарта развития конкуренции. В регионе разработан ряд документов и проведена работа с муниципалитетами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2015 года российские регионы по распоряжению правительства осуществляют реализацию положений стандарта развития конкуренции. Он содержит минимальный набор требований, при выполнении которых органы власти регионов проводят структурные изменения в конкурентной политике. Среди его основных задач — создание условий для здоровой и добросовестной конкуренции, снижение административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка, стимулирование инноваций и снижение государственного сектора в экономике. Данный стандарт является одним из направлений для оценки эффективности деятельности глав регионов и региональных органов исполнительной власти.

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