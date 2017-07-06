Времени мало: Игорь Руденя поручил увеличить темпы ремонта тверских дорог

Тверь, , 15:07 — REGNUM 73 километра автодорог восстановлено на территории Тверской области за шесть месяцев 2017 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, на совещании 6 июля губернатор Игорь Руденя поручил увеличить темпы ремонтных работ.

«Нам предстоит выполнить достаточно большой объем работ, но у нас не так много времени, чтобы провести их с соблюдением всех температурных требований, предъявляемых при ремонте дорог. Сегодня важно понять, что из запланированного сделано, каковы перспективы и что нужно сделать, чтобы они были максимально реализованы», — сказал Игорь Руденя.

Сейчас ремонтные работы ведутся на 13 объектах в Калининском, Конаковском, Бежецком, Осташковском, Калязинском, Весьегонском районах области. При ремонте автодороги первого класса «Москва — Санкт-Петербург» — Конаково — Иваньково» применяют новейшую технологию — холодную генерацию асфальтобетонного покрытия. Такой метод позволяет в два раза увеличить срок эксплуатации трассы. Также продолжается строительство тоннеля в Чуприяновке, приводится в порядок дорога к Волговерховью.

Только в мае этого года в эксплуатацию после ремонта уже ввели более 23 км участков дорог в Осташковском, Бежецком, Весьегонском районах. В рамках работ по содержанию в первом полугодии восстановлено изношенное покрытие верхних слоев асфальтобетона на 73,8 км — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ряд объектов, которые отремонтируют в этом году, включен в программу по поручению губернатора Игоря Рудени по итогам рабочих поездок в муниципальные образования области. В частности, это подъезд к Оковецкому источнику в Селижаровском районе, участки дорог Бежецк-Поречье, Тверь-Рождествено-Ильинское, Вышний Волочек-Бежецк-Сонково, Савватьево-Поддубье-Орша, Бежецк-Кесова Гора-Кашин и многие другие.

Всего в текущем году планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. В программу дорожных работ включены важнейшие автомагистрали, в том числе к туристическим объектам и инвестиционным площадкам, а также дороги, на приоритетность ремонта которых указывали жители региона.