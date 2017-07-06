Ашраф Гани пригласил Туркмению и Узбекистан присоединиться к CASA-1000

Кабул, , 14:47 — REGNUM Президент Афганистана считает, что Туркмения и Узбекистан могли бы присоединиться к CASA-1000. Об этом Ашраф Гани заявил на саммите стран — участниц проекта сегодня, 6 июля, сообщает CANews».

Глава Афганистана также отметил, что его страна делает все возможное для того, чтобы проект CASA-1000 начал свою реализацию.

«Мы находимся в процессе и подготовили соглашение, стоим наготове, чтобы принять, что еще требуется. Все страны должны внести свой вклад и сделать все возможное, все четыре страны должны одновременно начать, потому что такого рода проект регионального назначения нужен и нужно сделать все, чтобы он был устойчивым и законодательной, и с юридической точки зрения на местах», — сказал он и подчеркнул, что было бы оптимально, если бы страны исполняли свои обязательства, прописанные в договоре.

Напомним, сегодня в Таджикистане проходит встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000, в которой кроме таджикского и афганского президентов участвуют премьер-министры Пакистана и Киргизии — Наваз Шариф и Сооронбай Жеенбеков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своем приветственном слове президент Таджикистана Эмомали Рахмон высказал свое недовольство тем, что реализация проекта затягивается, из-за чего участвующие в проекте страны ежегодно теряют в совокупности более $500 млн доходов.

Также он предложил «всячески поддержать усилия правительства Афганистана по скорейшему началу строительства линии электропередач постоянного тока на ее территории — компонента проекта, по которому тендерные процессы уже завершены»

Отметим, что сам Афганистан накануне запуска CASA-1000, изначально предполагающего экспорт электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан, от получения электричества отказался, согласившись выступать лишь транзитером.