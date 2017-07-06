Украина стала больше продавать черных металлов за границу

Киев, , 14:49 — REGNUM На 22% выросла выручка с экспорта черных металлов на Украине за первые полгода 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

По данным ГФС, экспорт черных металлов за первое полугодие 2017 года принес Украине $4,082 млрд. При этом в общем экспорте Украины черные металлы занимают 19,8%.

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Также увеличился импорт черных металлов за шесть месяцев 2017 года — на 37,7% по сравнению с январем-июнем 2016 года. За этот период Украина импортировала черных металлов на сумму в $501 млн.

Напомним, на Украине с 2013 года продолжается падение производства металлургической продукции. Так, в первом полугодии 2017 года почти по всем показателям металлургическое производство упало на 17% и более.

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