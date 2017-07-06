АФК «Система» потребовала для «Роснефти» ответных мер

Уфа, , 14:35 — REGNUM Ходатайство о предоставлении встречного обеспечения со стороны «Роснефти» подано АФК «Система» в Арбитражный суд Башкирии, пишет 6 июля газета «Ведомости».

После того, как «Роснефть» через суд потребовала арестовать активы АФК «Система», компания запросила предоставление встречного обеспечения со стороны истцов — в том случае, если обеспечительные меры в отношении «Системы» отменены не будут.

Как пояснил юрист из BMS Law Firm Денис Фролов, если «Роснефти» в иске на 170,6 млрд рублей откажут, получится, что обеспечительные меры «были наложены зря». Между тем «Система» может из-за этого понести убытки. Таким образом, встречное обеспечение позволит гарантировать покрытие этих убытков.

По словам представителя компании «Система-инвест» Сергея Копытова, согласно законодательству, сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные инициированными ею мерами.

Напомним, в мае 2017 года руководство «Роснефти» и «Башнефти» подало в арбитражный суд Москвы иск против «Системы», которая ранее владела контрольным пакетом акций «Башнефти».

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Компания обвиняется в том, что она якобы обесценила активы «Башнефти». Размер требований — 170,6 млрд рублей.

«Система» считает требования «Роснефти» необоснованными. Компания пыталась уладить вопрос вне суда.

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