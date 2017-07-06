Ленобласть вошла в топ-15 экономически активных регионов страны

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Ленинградская область по итогам 2016 года вошла в топ-15 наиболее экономически активных регионов страны, а также заняла 11-е место среди всех субъектов РФ по темпам роста экономики. Об этом 6 июля, со ссылкой на данные Министерства экономического развития РФ и ГАС «Управление», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Как отмечается, по сумме налоговых и неналоговых поступлений в бюджет в расчете на одного жителя Ленобласть заняла четвертое место в РФ, по реальным располагаемым доходам населения — третье место. 47-й регион также находится в первой двадцатке по уровню развития социальной сферы и темпам нового строительства.

«Экономика региона демонстрирует положительную динамику в течение последних пяти лет. Но самое важное, что этот рост прочно связан с социальным развитием региона и благосостоянием жителей», — прокомментировал эти данные губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Ленинградская область вошла в двадцатку Национального рейтинга инвестиционно-привлекательных регионов по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Как было заявлено в ходе ПМЭФ-2017, Ленинградская область замкнула первую 20-ку рейтинга (прошлогодний результат — 34-е место), показав, вместе с Воронежской, Ивановской, Костромской и Московской областями, наилучшую динамику в двадцатке лидеров по интегральному показателю.

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Как сообщалось, доходная часть бюджета Ленобласти 2017 года после корректировок достигла 97,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета составят в текущем году 114,3 млрд рублей. Разницу между доходами и расходами планируется полностью покрыть из средств, образовавшихся на счетах Ленинградской области по итогам прошлого года.

Ранее Ленобласть смогла досрочно погасить все коммерческие кредиты, взятые регионом в предшествующие годы. В июне 2017 года рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ленинградской области на уровне «ВВ+», прогноз — «стабильный».

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