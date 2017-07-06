Доллар превысил отметку в 60 рублей — ЦБ РФ

Москва, , 14:28 — REGNUM Банк России установил официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 7 июля, говорится в сообщении регулятора.

Евро вырос к рублю на 70,6 копейки и составил 68,3814 рубля. Доллар США подорожал на 66,36 копейки — до 60,2426 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на 7 июля на 68,29 копейки, составив 63,9051 рубля.

Ранее Минфин сообщил, что в период с 7 июля по 4 августа резко сократит объем покупки иностранной валюты — с 45,1 млрд рублей до 74,3 млн рублей.

Позиции рубля, по мнению экспертов, ослабили такие факторы как ужесточение санкций в отношении РФ со стороны США, сужение спреда между ключевой процентной ставкой ЦБ РФ и процентной ставкой по федеральным фондам США.

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