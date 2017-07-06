Козак запланировал полную ревизию городского пространства по всей стране

Москва, , 15:21 — REGNUM Мировая экономика все сильнее сдвигается в мегаполисы, мы живем в эпоху агломераций, уверен заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Об этом он заявил на проходящем в Москве VII Московском урбанистическом форуме, сообщает 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

«Города занимают 2% сухопутной территории земли, и в них проживает 3 млрд человек. В России более двух третей граждан также живут в городах. Поэтому вопросы урбанистики, городского развития, комфортной городской среды находятся в непререкаемом приоритете в деятельности правительства РФ», — подчеркнул Козак.

В части усилий, которые правительство направляет для решения этой проблемы, он выделил формирующуюся программу «Реализация основ региональной политики», первоочередной задачей которой является разработка стратегии пространственного развития Российской Федерации. К моменту утверждения программы в 2018 году должны быть сформированы представления о межрегиональном разделении труда.

Кроме того, по словам вице-премьера, ежегодно из федерального бюджета выделяются пять триллионов рублей на создание социальной и производственной инфраструктуры России. Определить экономические точки роста в регионах — важная задача для правительства. Таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, в России должно стать больше. Они должны стать новыми местами притяжения, финансовыми центрами страны.

«Необходимо провести полную ревизию городского пространства по всей стране, привести в надлежащий архитектурный облик города. Из бюджета уже выделено свыше 42 млрд рублей. Нам предстоит масштабная работа по созданию комфортных условий среды для россиян», — отметил в заключение Козак.

Его позицию поддержал министр экономического развития России Максим Орешкин. Он отметил, что роль городских агломераций в ближайшие годы будет только возрастать, и по стране в целом в орбиту агломераций включается всё больше и больше людей. Поэтому одну из главных задач на ближайшие годы министр видит в развитии транспортной инфраструктуры.

«Здесь Москва за последние несколько лет сделала большой шаг вперед», — заключил Орешкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на VII урбанистическом форуме власти и представители экспертного сообщества обсуждают проблемы развития городских агломераций, их долю в мировом разделении труда, и экономике. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении отметил, что в экономике города все большее значение приобретают такие сферы, как финансы, услуги и цифровая экономика в целом.