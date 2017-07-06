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Зауралье: дорогая капуста и дешёвые холодильники

Экономика

Свердловскстат подвел итоги инфляции за первые полгода 2017 года

Курган, 6 июля 2017, 13:35 — REGNUM  Потребительские цены в Зауралье за шесть месяцев 2017 года выросли на 2%. Цены на продукты питания повысились на 2,6%, на промышленные товары на 1,9%. Темпы роста цен, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, снизились на 1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Более всего поднялись цены на плодоовощную продукцию, включая картофель (на 21,3%), консервы рыбные (на 5,1%), сыр (на 4,4%), напитки безалкогольные (на 4,1%), мороженое (на 4%). Капуста подорожала в три раза.

Мясопродукты подорожали на 0,4%, а молоко на 2,5%. Хлеб стал дороже на 1,3%, алкоголь — на 1,2%. Наблюдается падение цены на куриные яйца (на 28,7%), крупу и бобовые (на 9,4%), сахар (на 8,3%), мясо птицы (на 3%), сельди (на 2,6%), макаронные изделия (на 1,1%), консервы фруктово-ягодные (на 1,0%) и другие продукты.

Среди необходимых непродовольственных товаров резкий скачок показали цеены на бензин — 6,5%, товары для животных — 5,4%, садоводческие товары — 4,9%, печатные издания — 4,8%, парфюмерию и кожаную обувь — 4%. На 3% сканули цены на галантерею, чулки и носки, канцелярию, постельное белье и женскую одежду. На 2% стали дороже стройматериалы, табачные изделия, фаянсовую посуду, детские игрушки.

Подешевели на 7−6% холодильники и стиральные машины, на 4% — компьютеры, на 3% — средства связи.

Из услуг самый высокий скачок цен показывают санаторно-оздоровительные — на 17,2%, почтовой связи — на 15,8%, услуги железнодорожного транспорта — на 13,2%, ветеринарные — на 10,5%, городского пассажирского транспорта — на 6,5%, телевещания — на 6%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖСК, ТСЖ — на 5,8%, медицинские — почти на 3%, образовательные — 4%.

Подешевели лишь и на 13% услуги в сфере зарубежного туризма.

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Инфляция
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