Компания Siemens не подтверждает продажу газовых турбин в Крым

Берлин, , 13:23 — REGNUM Информация СМИ о том, что газовые турбины немецкой компании Siemens AG были поставлены в Крым вопреки ограничениям ЕС, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих.

По его словам, компания Siemens не поставляла турбины в Крым и «выполняет все ограничения по экспортному контролю».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ряд источников сообщило, что в Крым якобы были поставлены газовые турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens.

«Россия поставила газовые турбины, произведенные немецкой компанией Siemens в Крым — регион, являющийся объектом санкций ЕС», — отмечалось в сообщении.

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