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Медведев заявил об утверждении Стратегии сельхозмашиностроения до 2030 года

Экономика

Правительству необходимы планы на будущее

Москва, 6 июля 2017, 13:16 — REGNUM  Стратегия развития сельхозмашиностроения до 2030 года утверждается российским правительством, сообщил 6 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на правительственном заседании.

«Решение принимаем, стратегия утверждается», — сказал он.

По словам Медведева, планы на будущее необходимы.

«Эта стратегия как раз и задает нам ориентир развития сельхозмашиностроения на период ближайших еще 12 лет», — считает председатель правительства.

Посвященное стратегии развития сельхозмашиностроения заседание состоялось 6 июля. Медведев, открывая заседание сообщил, что такая необходимость вызвана «в том числе успехами сельхозмашиностроения и аграрного сектора в целом».

По его словам, как в России, так и за рубежом растет спрос на российскую сельхозтехнику.

«За последние пять лет экспортные поставки машин и оборудования охватили 47стран — это тоже само по себе очень неплохо», - сказал Медведев.

По его оценке, объемы производства в 2016 году выросли почти на 60% по сравнению с 2015 годом. В минувшем году началось серийное производство 75 новых моделей высокопроизводительной техники.

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