Транзит российского газа через Украину достиг максимума за шесть лет

Киев, , 13:10 — REGNUM Максимума за последние шесть лет достиг объем транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в первом полугодии 2017 года, сообщает 6 июля пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, средний объем транзита голубого топлива, поставляемого «Газпромом», за январь-июня 2017 года выше почти на 7 млрд кубометров среднего объема транзита российского газа за аналогичный период 2012—2016 годов.

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Отмечается, что за первые шесть месяцев «Укртрансгаз» транспортировал в Европу 45,7 млрд кубометров российского газа. Среднесуточный объем транзита голубого топлива на начало июля составил 269,5 млн кубометров газа.

Напомним, ранее в «Укртрансгазе» заявили, что транзит газа из России через украинскую ГТС европейским потребителям в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом.

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