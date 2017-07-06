Дуда: Польша способна стать узлом для поставок газа из США в Европу

Варшава, , 12:53 — REGNUM Будущее Польши — роль энергетического хаба, поставляющего природный газ из США в европейские страны. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с главой США Дональдом Трампом, передает RT.

Говоря о поставках газа, Дуда задал вопрос, сможет ли Польша стать тем узлом, через который голубое топливо будет поступать из США в государства Центральной Европы? Затем польский лидер ответил, что убежден в этом.

Дуда заявил, что в будущем Польша сможет также предложить Украине альтернативу в отношении поставок газа из России. Ранее польский лидер заявил о том, что Польша надеется заключить с США долгосрочный контракт на поставку природного газа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Варшаве начались официальные мероприятия с участием президента США Дональда Трампа. Так, американский лидер станет участником саммита стран Трёхморья — объединения десяти стран, окруженных Балтийским, Адриатическим и Черным морями и намеренных обрести энергетическую независимость от России.

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