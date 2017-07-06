Четверг, 6 Июля 2017 года
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В Тюмени строят первый в России завод гормональных препаратов

Экономика

Выпуск препаратов на новом заводе начнется в 2020 году

Тюмень, 6 июля 2017, 12:56 — REGNUM  В Тюменской области началось строительство первого в России завода гормональных препаратов, сообщает 6 июля пресс-служба администрации региона.

«Рабочая техника вышла на площадку, где за три года планируется возвести новое импортозамещающее производство — одно из самых современных в мире», — сообщили в администрации.

В администрации напомнили, что президент компании «Фармсинтез» Викрам Пуния на встрече с губернатором области Владимиром Якушевым объявил о стратегических планах создания производства гормональных препаратов в регионе, производством которых сейчас владеют иностранные компании.

«В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется, — рассказал Пуния. — Наш проект направлен на усиление лекарственной безопасности россиян».

Стоимость проекта оценивается в более 3 млрд рублей. Большая часть расходов приходится на приобретение оборудования, на проектирование и строительные работы, а также на клинические исследования и регистрацию препаратов.

Источником финансирования будут собственные средства компании, а также субсидии из областного и федерального бюджетов. Планируется, что срок окупаемости проекта составит 5,5 лет.

Отмечается, что на предприятии будет работать 113 человек, а выпуск препаратов на новом заводе начнется в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках импортозамещения в подмосковном Домодедово построят завод по производству косметического и медицинского стекла. В июле 2017 года будет заложен первый камень будущего завода, который планируют построить в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье построят завод по производству медицинского стекла

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Импортозамещение
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