Банк БРИКС планирует инвестировать $560 млн в проекты в РФ

Шанхай, Китай, , 12:46 — REGNUM Новый банк развития БРИКС в ближайшее время может инвестировать $560 млн в два проекта в Российской Федерации. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил президент банка Кундапур Ваман Каматх во время пресс-конференции в Китае.

«В России у нас два активных проекта на $560 млн, оба суверенные», — сказал он.

При этом Каматх добавил, что всего пакет проектов банка на 2017−2018 годы включает 23 разработки на общую сумму около $6 млрд.

«В Китае у нас пять проектов на $1,7 млрд — все суверенные займы, — говорит он. — В Индии — шесть проектов на $1,8 млрд, все суверенные, в Бразилии — семь проектов на $800 млн, из них пять суверенных займа и два несуверенных».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество в рамках БРИКС станет еще более продуктивным и принесет новую «золотую декаду». Свое заявление глава КНР сделал во время встречи с главами делегаций из Бразилии, РФ, Индии и ЮАР, которые приняли участие во встрече глав МИД стран БРИКС.