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«Рубль растерял фундаментальные драйверы поддержки»

Экономика

Пара usd/rub после непродолжительной консолидации вновь вплотную подошла к уровню 60, заявил эксперт

Москва, 6 июля 2017, 12:45 — REGNUM  Рубль стал заметно слабее реагировать на укрепление нефти, одновременно с этим более динамично отыгрывает снижение котировок на черное золото, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«5 июля Brent заметно снижалась, однако в течение дня нашла поддержку и отыграла часть падения на фоне позитивных данных. Статистика от Американского института нефти оказалась позитивной, запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн баррелей, а бензина — на 5,7 млн баррелей. Однако рубль даже не попытался скорректироваться на это фоне», — отметил эксперт.

Подобные изменения, по его мнению, «можно связать с фундаментальным сдвигами в экономической жизни России. Позиции рубля ослабили такие факторы как ужесточение санкций в отношении РФ со стороны США, сужение спреда между ключевой процентной ставкой ЦБ РФ и процентной ставкой по федеральным фондам США.

«В конечном итоге это вылилось снижением спроса со стороны западных инвесторов на аукционах ОФЗ от Минфина. Более того, ведомству так и не удалось закрыть план 500 млрд. рублей, несмотря на восстановление спроса на последних трех июньских аукционах», — отметил Капустянский.

«На этой неделе 5 июля был открыт новый период аукционов. Результаты первого размещения оказался неутешительным. В случае если сценарий и дальше начнет развиваться как во втором квартале, это станет четким сигналом к возможному еще большему ослаблению рубля в среднесрочной перспективе», — считает эксперт

«Валютная пара usd/rub после непродолжительной консолидации вновь вплотную подошла к уровню 60, и в ближайшее время будет тестировать его на прочность. В случае пробоя не исключен рост с ориентиром 62 до конца июля. Падение пока будет ограничиваться отметкой 58», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 59,57 рубля за американскую валюту и 67,67 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 35 и 38 копеек соответственно.

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