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Сводный бюджет Украины увеличился на 28,2% за первое полугодие

Экономика

Всего в бюджет поступило 393,6 млрд гривен ($15,07 млрд)

Киев, 6 июля 2017, 12:44 — REGNUM  28,2% составил прирост сводного бюджета Украины за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

По данным ГФС, за первые шесть месяцев 2017 года в местные бюджеты поступило 86,5 млрд гривен ($3,31 млрд), в государственный бюджет поступило 307,1 млрд гривен ($11,75 млрд). Таким образом, всего в бюджет государство поступило 393,6 млрд гривен ($15,07 млрд).

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Отмечается, что наибольший прирост дали сборы по налогам на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — 42,3%. Остальные сборы также увеличились:

  • рентная плата за пользование недрам — на 34,5%;
  • налог и сбор на доходы физических лиц — на 27,9%;
  • акцизный налог с произведенных на Украине подакцизных товаров — на 16,9%;
  • ввозная пошлина — на 12,8%;
  • часть чистой прибыли, изымаемой в госбюджет — на 4,6%.

Напомним, по данным Нацбанка Украины, с 2014 по 2016 годы государство в результате экономического кризиса потеряло 38% ВВП. Так, только на преодоление кризиса в банковской сфере правительство потратило около 14% ВВП.

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