Сводный бюджет Украины увеличился на 28,2% за первое полугодие

Киев, , 12:44 — REGNUM 28,2% составил прирост сводного бюджета Украины за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

По данным ГФС, за первые шесть месяцев 2017 года в местные бюджеты поступило 86,5 млрд гривен ($3,31 млрд), в государственный бюджет поступило 307,1 млрд гривен ($11,75 млрд). Таким образом, всего в бюджет государство поступило 393,6 млрд гривен ($15,07 млрд).

Читайте также: Гройсман обещает Украине рост средней зарплаты до $385, а ВВП — до 11%

Отмечается, что наибольший прирост дали сборы по налогам на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — 42,3%. Остальные сборы также увеличились:

рентная плата за пользование недрам — на 34,5%;

налог и сбор на доходы физических лиц — на 27,9%;

акцизный налог с произведенных на Украине подакцизных товаров — на 16,9%;

ввозная пошлина — на 12,8%;

часть чистой прибыли, изымаемой в госбюджет — на 4,6%.

Напомним, по данным Нацбанка Украины, с 2014 по 2016 годы государство в результате экономического кризиса потеряло 38% ВВП. Так, только на преодоление кризиса в банковской сфере правительство потратило около 14% ВВП.

Читайте также: Кучма: Ради ЕС Украина встает на колени

Читайте ранее в этом сюжете: Украина теряет 38% ВВП и наращивает валютные резервы