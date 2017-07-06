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Пунктуальные авиакомпании: рейтинг самарского аэропорта

Экономика

Международный аэропорт Курумоч опубликовал свой первый рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары

Самара, 6 июля 2017, 13:40 — REGNUM  В Самарской области лидерами по пунктуальности обслуживания пассажиров в своих группах по итогам первой половины 2017 года стали две российские авиакомпании — «Россия», «ЮВТ Аэро» и финская Finnair. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта Курумоч (входит в УК «Аэропорты Регионов»), примечателен результат компании «ЮВТ Аэро», выполнившей без задержек 100% своих рейсов.

«Все перевозчики были разбиты на три группы: крупнейшие российские авиакомпании (внесшие наибольший вклад в пассажиропоток аэропорта), остальные российские авиакомпании и зарубежные игроки. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям», — пояснили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Среди российских перевозчиков (группа 1) на первом месте авиакомпания «Россия» (95,6%), на втором — S7 (92%), на третьем — «Уральские авиалинии» (90,7%). Среди отечественных перевозчиков (группа 2) на первом месте авиакомпания «ЮВТ Аэро» — 100%, за ней — «Нордавиа» (96%), замыкает ройку лидеров — «РусЛайн» — 93%.

Среди международных перевозчиков места распределились следующим образом: финская Finnair (94,6%), турецкая Turkish Airlines (85,7%), турецкая Atlasglobal (82%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы самарского аэропорта Курумоч, в июне 2017 года был установлен новый производственный рекорд: за одни сутки было обслужено 10 тыс. 318 пассажиров. «Такой пассажиропоток был зафиксирован 21 июня, что стало абсолютным суточным максимум первого полугодия 2017 года и обновлением рекорда трехлетней давности. В этот день было обслужено 46 прибывших рейсов, отправлено — 45. Служба наземного облуживания самарского аэропорта обработала 5302 мест багажа общим весом 79,5 тонн», — отметили в ведомстве.

Предыдущий максимальный суточный пик был зафиксирован 17 августа 2014 года, в тот день услугами самарского аэропорта воспользовались 9 тыс. 949 пассажиров. «Росту пассажиропотока в 2017 году способствовали как восстановление туристического рынка, так и активность авиакомпаний на российских и зарубежных направлениях», — констатирует в руководстве аэропорта Курумоч.

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