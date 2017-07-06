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«Нефть обретет баланс»

Экономика

В среднесрочной перспективе нефть останется вблизи текущих уровней $42 — $53 за баррель, заявил эксперт

Москва, 6 июля 2017, 12:27 — REGNUM  Нефть марки Brent на прошлой торговой сессии начала реализовывать коррекционное движение от уровня $50, где также проходит 50-дневная скользящая средняя. Однако локальное снижение по итогу дня завершилось трехпроцентыми распродажами, в моменте Brent снижалась в район отметки $47,3 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Сегодня, 6 июля, по его мнению, «ситуация стабилизировалась, котировка находится в районе $48,5 за баррель. Распродажи 5 июля остановили данные по запасам нефти, опубликованные Американским институтом нефти. Статистика оказалась позитивной, запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн баррелей, а бензина — на 5,7 млн баррелей».

«Данные помогли котировкам отскочить от внутридневных минимумов, однако ситуация остается на стороне медведей. В свою очередь 6 июля выйдет официальная статистика от министерства энергетики США. Согласно прогнозам аналитиков, отчет может показать сокращение запасов, что поддержит котировки», — считает эксперт.

«Что касается ОПЕК+, то значимых словесных интервенций на фоне июньского обвала так и не последовало. Нефть фактически нашла поддержку в статистики по запасам сырой нефти, а также на фоне изменений данных от Baker Hughes. Непрерывный рост работающих вышек замедлился, что может говорить о настороженности американских сланцевиков, а также корректировки добычи», — пояснил Капустянский.

«Возможно, если этот сценарий подтвердится, то нефть в среднесрочной перспективе обретет баланс вблизи текущих уровней в диапазоне $42 — $53 за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля цены на нефть растут в рамках коррекции. после снижения днем ранее на данных об увеличении экспорта стран ОПЕК. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,69% — до $48,12 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,71% — до $45,45.

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