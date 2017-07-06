Четверг, 6 Июля 2017 года
13:53:42 МСК

Воронежский авиазавод: заказы есть, убытки растут?

Экономика

По итогам 2017 года на предприятии ожидают рост убытков почти на миллиард

Воронеж, 6 июля 2017, 12:12 — REGNUM  Убытки Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО «ВАСО») по итогам 2017 года могут оказаться выше, чем годом ранее.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье» 6 июля, согласно прогнозу, опубликованному в годовом отчете компании, если в 2016 году чистый убыток воронежского авиазавода составил 1,8 млрд, то по итогам 2017 года может достичь уже 2,6 млрд рублей.

И это при том, что в текущем году по сравнению с предыдущим ожидается рост выручки в два раза: до конца года воронежские авиастроители сдадут заказчику пять самолетов Ан-148, также ВАСО реализует заказ на выполнение работ по сборке и Ил-96−300, а также по выпуску агрегатов для SSJ-100. Кроме того, до конца года на заводе поставят на крыло первый военно-транспортный самолет Ил-112В, запуск которого в серию может принести заводу большой заказ.

«Увеличение убытков общества в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с нестабильной макроэкономической ситуацией, следствием которой является опережающий рост цен на материалы и услуги относительно плановых цен калькуляций, на основе которых заключались контракты на поставку продукции», — цитирует документ издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в СМИ появилась информация о закрытии программы по выпуску на ВАСО ближнемагистральных пассажирских самолетов Ан-148, спроектированных украинским КБ «Антонов», уже в этом году. Тогда же пресс-служба предприятия опровергла эти данные, сославшись на то, что заказ Минобороны на эти самолеты истекает лишь в 2018 году. Более того, ведутся переговоры о получении новых заказов на выпуск этих самолетов — в числе потенциальных покупателей назывались Индия и Ангола. Правда, пока о конкретных результатах этих переговоров неизвестно.

При этом Ан-148 — далеко не самый простой проект воронежских авиастроителей. Выпускать на ВАСО этот самолет в кооперации с Украиной начали в 2009 году, но в 2014-м, после осложнения отношений с соседями, возникли некоторые проблемы с поставкой ряда узлов. Как следствие, в 2015 году вынужденно были сорваны сроки сдачи заказчику, Минобороны РФ, двух самолетов. Сейчас проблему решили — к выпуску необходимых агрегатов привлекли отечественные предприятия. В то же время именно Ан-148 приносил в последние годы основную выручку ВАСО — в 2016 году половину от общего объема.

Сейчас на ВАСО реализуется проект легкого транспортного самолета Ил-112В: первый опытный образец должен подняться в небо уже в этом году, а общий объем заказов в перспективе может превысить сотню машин. По-прежнему предприятие остается производителем Ил-96−300 и Ил-96−400. В июне стало известно, что завод получил заказ на два самолета для специального летного отряда «Россия».

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытие программы Ан-148: потеря доходов или новые перспективы?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят взять Донецк без боя
КиевУкраина Война в Донбассе: главное Политика
NB!
06.07.17
«Устали требовать от граждан взятки»: гаишник из Пятигорска написал Путину
СтавропольРоссия Коррупция Общество
NB!
06.07.17
Бывший губернатор Рязанской области может стать сенатором
РязаньРоссия Выборы губернатора Рязанской области-2017 Политика
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Ульяновск практически «ушёл под воду»
УльяновскРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
06.07.17
Боевики Тарантино на большом экране
Санкт-ПетербургРоссия Киноретроспективы Культура
NB!
06.07.17
Виктория Бабаева Авторынок: Путин пересядет на российский автомобиль
МоскваРоссия Авторынок Экономика
NB!
06.07.17
Исследование: Молодые люди в США предпочитают играть в игры, а не работать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Общество
NB!
06.07.17
Владимир ПрохватиловАфганистан на грани хаоса
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
06.07.17
Полпреда в СКФО просят вмешаться в «политический конфликт» в Дагестане
МахачкалаРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.07.17
Авигдор ЭскинАрмения путём Израиля или поперёк?
ЕреванАрмения Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
06.07.17
МИД РФ: Боевики готовят в Сирии постановочные химатаки
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
06.07.17
Комитет рекомендовал Госдуме не запрещать беби-боксы
МоскваРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
06.07.17
Глава Крыма отправит в отставку трех министров и своего зама
СимферопольРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.07.17
Руслан ХубиевРоссия-США-Китай: хрупкое равновесие
МоскваРоссия Российско-китайские отношения Политика
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Сергей Гуркин«Туризм для Петербурга — это тупик в развитии»
Санкт-ПетербургРоссия Цифровая экономика и электронная коммерция Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Сможет ли Сергей Носов удержать Кузбасс от больших потрясений?
ЕкатеринбургРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное