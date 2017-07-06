Воронежский авиазавод: заказы есть, убытки растут?

Воронеж, , 12:12 — REGNUM Убытки Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО «ВАСО») по итогам 2017 года могут оказаться выше, чем годом ранее.

Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье» 6 июля, согласно прогнозу, опубликованному в годовом отчете компании, если в 2016 году чистый убыток воронежского авиазавода составил 1,8 млрд, то по итогам 2017 года может достичь уже 2,6 млрд рублей.

И это при том, что в текущем году по сравнению с предыдущим ожидается рост выручки в два раза: до конца года воронежские авиастроители сдадут заказчику пять самолетов Ан-148, также ВАСО реализует заказ на выполнение работ по сборке и Ил-96−300, а также по выпуску агрегатов для SSJ-100. Кроме того, до конца года на заводе поставят на крыло первый военно-транспортный самолет Ил-112В, запуск которого в серию может принести заводу большой заказ.

«Увеличение убытков общества в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с нестабильной макроэкономической ситуацией, следствием которой является опережающий рост цен на материалы и услуги относительно плановых цен калькуляций, на основе которых заключались контракты на поставку продукции», — цитирует документ издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в СМИ появилась информация о закрытии программы по выпуску на ВАСО ближнемагистральных пассажирских самолетов Ан-148, спроектированных украинским КБ «Антонов», уже в этом году. Тогда же пресс-служба предприятия опровергла эти данные, сославшись на то, что заказ Минобороны на эти самолеты истекает лишь в 2018 году. Более того, ведутся переговоры о получении новых заказов на выпуск этих самолетов — в числе потенциальных покупателей назывались Индия и Ангола. Правда, пока о конкретных результатах этих переговоров неизвестно.

При этом Ан-148 — далеко не самый простой проект воронежских авиастроителей. Выпускать на ВАСО этот самолет в кооперации с Украиной начали в 2009 году, но в 2014-м, после осложнения отношений с соседями, возникли некоторые проблемы с поставкой ряда узлов. Как следствие, в 2015 году вынужденно были сорваны сроки сдачи заказчику, Минобороны РФ, двух самолетов. Сейчас проблему решили — к выпуску необходимых агрегатов привлекли отечественные предприятия. В то же время именно Ан-148 приносил в последние годы основную выручку ВАСО — в 2016 году половину от общего объема.

Сейчас на ВАСО реализуется проект легкого транспортного самолета Ил-112В: первый опытный образец должен подняться в небо уже в этом году, а общий объем заказов в перспективе может превысить сотню машин. По-прежнему предприятие остается производителем Ил-96−300 и Ил-96−400. В июне стало известно, что завод получил заказ на два самолета для специального летного отряда «Россия».

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытие программы Ан-148: потеря доходов или новые перспективы?