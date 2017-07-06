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В преддверии Brexit: «Британская газовая отрасль не обойдется без ЕС»

Экономика

Великобритании негде накапливать свой газ, необходимый для прохождения отопительного сезона

Лондон, 6 июля 2017, 13:22 — REGNUM  Великобритания находится в серьезной газовой зависимости от других стран Европейского союза, и обнаружила она это только незадолго до Brexit. Дело в том, что сегодня Соединенному Королевству просто негде хранить свой газ. Об этом пишет журнал World Oil.

Неприятная для британцев ситуация сложилась после того, как в стране было закрыто единственное собственное подземное газовое хранилище Rough. Так, у Великобритании имеются достаточные запасы газа, однако хранить их, а вернее накапливать для зимнего отопительного сезона, негде. В связи с этим Великобритания задействовала интерконнектор «Южная Англия — Бельгия».

Для того, чтобы запастись газом на зиму, Соединенному Королевству пришлось разместить свое голубое топливо в ПХГ Нидерландов и Германии. Здесь было размещено около 20% всего потребляемого британцами газа за зиму. Объем же транспортировки газа по интеркеннектору превысил показатели за последние пять лет. Однако даже такая сложная схема — не выход из положения, в котором сегодня оказалась Великобритания. Такой возможностью Лондон может пользоваться только до выхода из состава ЕС.

Поскольку Brexit означает, что Соединенное Королевство разрывает политические и экономические связи в том формате, в котором они были раньше, со странами ЕС, то вопрос о том, сможет ли храниться британский газ ПХГ других стран, остается открытым. После Brexit юридическая основа Великобритании будет сильно изменена. Как отмечает журнал, неизвестно, захотят ли страны ЕС помогать Лондону. Особенно учитывая, что мощности хранилищ газа в ЕС в настоящее время оказались заполнены выше пятилетней нормы.

Представитель газового трейдера Green Network Energy в Лондоне Пьерлуиджи Фризо сказал по этому поводу, то Соединенное Королевство принимает желаемое за действительное, когда радуется, что выйдет из состава ЕС. Фризо назвал заявления о том, что страна будет лучше жить без ЕС романтичными мечтами. Поскольку все это «разбивается о жестокие реалии географии».

Еще одна проблема для Великобритании, связанная с газом, заключается в том, что Нидерланды стали добывать меньше голубого топлива. Отмечается, про правительство страны сократило добычу на крупнейшем европейском газовом месторождении из-за землетрясения. Поэтому покупателям голландского газа, а это в том числе и Великобритании, придется найти альтернативные источники поставок. Издание предполагает, что будет увеличен импорт СПГ из Норвегии и природного газа из России.

Напомним, что интерконнектор «Южная Англия — Бельгия» работает еще с 1998 года. Рекордный объем поставки газа по нему в последний раз был в 2011 году, кода было транспортировано 59,9 млн кубометров газа. В этому же году этот показатель составил 60,2 млн кубометров.

Крупнейшие в стране месторождения нефти и газа были открыты в 60-х годах прошлого века на шельфе Северного моря, недалеко от берегов юго-востока Англии и северо-востока Шотландии. Как писало ранее ИА REGNUM, это стало главной причиной того, что атомная отрасль в стране отошла на второй план. Тогда на шельфе Северного моря начали разрабатывать все имеющиеся в британской зоне Северного моря месторождения голубого топлива. А это более 80 участков с запасами в 2 трлн кубометров и извлекаемыми в 0,8 трлн кубометров. В период с 1990 по 2003 год добывать стали больше газа, производство достигло 103 млрд кубометров.

Добыча газа в Великобритании в 2015 году составляла около 41 млрд кубических метров. Однако сейчас газопроизводство постепенно падает. Как полагают, в ближайшие несколько лет такая тенденция сохранится. В мае 2016 года в Великобритании даже разрешили добычу газа методом фрекинга, запрещенного в ряде стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания возобновляет добычу сланцевого газа опасным методом фрекинга

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