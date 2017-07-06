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В бюджет Ненецкого округа за полгода поступило более 9 млрд рублей доходов

Экономика

В 2016 году эта цифра составила 4,7 млрд рублей

Нарьян-Мар, 6 июля 2017, 12:44 — REGNUM  С начала 2017 года окружная казна НАО пополнена на 9 млрд 128 млн рублей. План по доходам выполнен на 59%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого округа.

Для сравнения, в прошлом году за шесть месяцев бюджет получил только 4 млрд 754 млн рублей.

Расходы окружного бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 18% и составили 8 млрд 425 млн рублей.

Как отметила руководитель финансового блока окружной администрации Татьяна Логвиненко, значительное повышение доходной части бюджета обусловлено увеличением поступлений от Харягинского проекта, налога на прибыль и налога на имущество.

-Правильность принятых ещё в 2015 году решений сегодня подтверждают цифры. Два года назад мы предоставили налоговые льготы крупным инвесторам. Эти инвестиции сегодня обеспечивают округу стабильный рост поступлений от налога на имущество. Наша инициатива в 2,5 раза снизить расходы по Харьягинскому проекту позволила получить только за полгода 2017-го 3 млрд 117 млн рублей. К слову, в первом полугодии 2016-го, окружная казна не получила от ХСРП ни рубля, — отметил глава НАО Игорь Кошин.

Вместе с тем губернатор поручил департаменту финансов и департаменту природных ресурсов проанализировать результаты работы с недропользователями и проработать дополнительные возможности для повышения доходной части бюджета.

Отметим, что Харьягинское соглашение о разделе продукции (ХСРП) — это один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Данное соглашение вступило в силу в январе 1999 года. С первого августа 2016 года доли участников распределились следующим образом: АО «Зарубежнефть» — 20%, ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» — 20%, «Статойл Свериге Харьяга А.Б.» — 30%, «Тоталь РРР» — 20% и АО «Ненецкая нефтяная компания» — 10%.

Размер возмещаемых затрат Харьягинского проекта в 2014 году составлял 460 млн долларов, в 2015 — 349 млн. Изначальная смета на 2016 год была рассчитана на 394 млн долларов. Однако позже, по итогам решения членов объединенного комитета, она стала 220 млн.

Объем добычи на месторождении составляет 1,5 млн тонн в год, с 1999 года накопленная добыча составляет свыше 17 млн тонн. Общие поступления от Харьягинского СРП в бюджетную систему РФ превысили три миллиарда долларов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции было заключено в декабре 1995 года сроком на 29 лет с возможностью продления до 33 лет и вступило в силу 1 января 1999 года.

Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком автономном округе. В сферу деятельности СРП входят объекты с извлекаемыми запасами около 54 млн т нефти, представленные сложными карбонатными коллекторами с высокопарафинистой нефтью и высоким содержанием сероводорода в попутном газе.

Читайте ранее в этом сюжете: Объединенный комитет Харьягинского проекта НАО утвердил затраты на 2017 год

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