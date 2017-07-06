Нефтепродукты в ДНР дешевле, чем на Украине

Донецк, , 15:04 — REGNUM Согласно данным ежедневного мониторинга цен, по состоянию на начало июля средний уровень цен на топливо в Донецкой Народной Республике снизился на 4,34%, в то время как на Украине — на 2,32%, сообщили 5 июля, в министерстве экономического развития ДНР.

По состоянию на 1 июля 2017 года, стоимость топлива в ДНР ниже, чем на Украине на 23,12%.

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Ситуацию с уровнем цен на топливо прокомментировала исполняющая обязанности министра экономического развития ДНР Виктория Романюк:

«Анализ цен на автозаправочных станциях, работающих на территории Донецкой Народной Республики, свидетельствует о том, что стоимость в рублях газа, дизельного топлива и бензина с начала года снизилась на 4,34%. Подешевевшее топливо еще больше заставит вращаться двигатель роста экономики республики. Транспортная составляющая в ценах всех продуктов станет значительно меньше. Освободившиеся средства пойдут на потребление, в том числе, на инвестиции. Произойдет оживление в реальном секторе экономики. Не в последнюю очередь снизятся цены на сельскохозяйственную продукцию, расширится ее производство. Отсюда и новые поступления в бюджет, и постепенный рост благосостояния граждан. Чего нельзя сказать об Украине, учитывая что стоимость топлива в Донецкой Народной Республике ниже на 23,12%.» — сказала и. о. министра.

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