Автотрассы Хабаровского края сделают интеллектуальными и безаварийными

Хабаровск, , 10:06 — REGNUM Интеллектуально-транспортную систему (ИТС) создадут в Хабаровском крае для снижения аварийности на дорогах. Комплекс спецсредств также станет главным информационным ресурсом для автомобилистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,5−2 млрд рублей. Для его реализации региональные власти предлагают заключить концессионное соглашение, которое позволит использовать все, имеющиеся у края технические возможности. Окупаться ИТС будет за счёт штрафов, в том числе — за порчу дорожного полотна. В настоящее время поступления по этой статье составляеют порядка 140 млн рублей в год. Инициаторы проекта в лице регионального Минтранса полагают, что при создании ИТС эта сумма может вырасти в разы.

«ИТС будет состоять из нескольких сегментов. Основной — это комплекс фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Далее — весовой контроль, датчики могут монтироваться прямо в асфальт. Еще будут сегменты мониторинга погоды, различные инструменты информирования водителей, например, о пробках и ремонтных работах. Наполнение системы можно сделать вариативным, в зависимости от потребностей региона. Вся информация будет аккумулироваться и обрабатываться в одном ситуационном центре. Такая схема значительно повысит управляемость транспортом», — рассказал заместитель министра промышленности и транспорта края Иван Кондуб.

Как утверждают в региональном Минтрансе, сегодня в Хабаровском крае есть все условия для создания ИТС — работает ГЛОНАСС, в режиме онлайн действуют системы «Безопасный город» и «Поток». Будущему инвестору останется обновить часть оборудования и добавить новые элементы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае разрушается капитально отремонтированная трасса Николаевск-на-Амуре — Селихино. На её ремонт власти потратили 1,7 млрд рублей. Трасса после капремонта была введена в строй в 2015 году. Строительство федеральной автодороги Ванино — Лидога, являющеяся важнейшим элементом «Транссиба», соединяющей свободный порт Ванино с Хабаровском и остальной Россией, а Сахалин, через паромную переправу Ванино — Холмск с материком, начато в середине 90-х годов прошлого века, но не завершено по сей день.