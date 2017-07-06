В Свердловской области более 500 домов вычеркнули из программы капремонта

Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM В Свердловской области утверждена новая редакция региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, согласно которой более 500 домов исключено из списка. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Изменения произошли после актуализации списка на основе предложений руководителей муниципалитетов региона. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, все выведенные из списка 508 домов имеют низкий уровень благоустройства и переведены в разряд ветхого жилья. Все они, по словам министра, будут переведены под действие программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Отметим, что на данный момент в региональной программе капремонта на 2015−2044 годы вошло 27 968 многоквартирных домов общей площадью более 85 миллионов квадратных метров. Прогнозная стоимость работ по ним составит около 320 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом в Свердловской области известны случаи, когда переведённые ранее дома из статуса подлежащих капремонту в статус ветхих не расселяются даже по решению суда. Так жительница Невьянского городского округа объявляла в июне 2017 года голодовку, так как вступившее в августе 2016 года в силу решение суда внеочередном предоставлении ей квартиры до сих пор не выполнено. И сейчас данный вопрос «в ручном режиме» решает заступивший на пост весной 2017 года новый мэр Невьянска, которому эта проблема досталась «по наследству». На данный момент голодовка жительницы Невьянского городского округа приостановлена, так как были достигнуты договорённости с администрацией города.