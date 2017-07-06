Четверг, 6 Июля 2017 года
10:38:04 МСК

В Свердловской области более 500 домов вычеркнули из программы капремонта

Экономика

Изменения произошли после актуализации списка на основе предложений руководителей муниципалитетов региона

В Свердловской области более 500 домов вычеркнули из программы капремонта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Капитальный ремонт

Екатеринбург, 6 июля 2017, 09:55 — REGNUM  В Свердловской области утверждена новая редакция региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, согласно которой более 500 домов исключено из списка. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Изменения произошли после актуализации списка на основе предложений руководителей муниципалитетов региона. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, все выведенные из списка 508 домов имеют низкий уровень благоустройства и переведены в разряд ветхого жилья. Все они, по словам министра, будут переведены под действие программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Отметим, что на данный момент в региональной программе капремонта на 2015−2044 годы вошло 27 968 многоквартирных домов общей площадью более 85 миллионов квадратных метров. Прогнозная стоимость работ по ним составит около 320 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом в Свердловской области известны случаи, когда переведённые ранее дома из статуса подлежащих капремонту в статус ветхих не расселяются даже по решению суда. Так жительница Невьянского городского округа объявляла в июне 2017 года голодовку, так как вступившее в августе 2016 года в силу решение суда внеочередном предоставлении ей квартиры до сих пор не выполнено. И сейчас данный вопрос «в ручном режиме» решает заступивший на пост весной 2017 года новый мэр Невьянска, которому эта проблема досталась «по наследству». На данный момент голодовка жительницы Невьянского городского округа приостановлена, так как были достигнуты договорённости с администрацией города.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Капитальный ремонт жилья
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное