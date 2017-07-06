Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:12 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 июля составляли порядка 11,642 млрд кубометров. Таким образом, с 23 июня в ПХГ Украины закачано ещё 490 млн кубометров природного газа — в среднем по 54,4 млн кубометров в сутки, а с конца предыдущего отопительного сезона Украина уже закачала в ПХГ 4,052 млрд кубометров топлива (1,3 млрд за аналогичный период прошлого года). Если же считать с января по июнь, то за этот период Украина импортировала около 7 млрд кубометров газа, что в 2 раза превышает прошлогодние показатели.

Существенное падение темпов накопления в сравнении с июнем может объясняться как возобновлением работы предприятий концерна Ostchem (производство удобрений), так и очередными проблемами компании «Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского). Ранее мы сообщали, что из-за конфликта с Госслужбы геологии и недр компания не смогла продлить несколько лицензий на добычу нефти. С лицензиями на добычу газа происходит такая же история — в конце июня компания вынуждена была остановить добычу газа на месторождениях в Сумской области: «Сейчас ведется подготовка к остановке производства и консервации скважин… С завтрашнего дня прекращается газоснабжение населенных пунктов Малые Бубны, Бацманы, Гришино и Локня Роменского района Сумской области», — сообщила пресс-служба «Укрнафты». Пока что влияние конфликта на суточный газовый баланс минимально, добыча в законсервированных скважинах составляет всего около 1 млн кубометров в сутки, часть из которых к тому же потреблялась на месте. К тому же доля «Укрнафты» в общей газодобыче невелика: 2,6 млн кубометров из 56 (на 1 июля), т. е. Госслужба создаёт не столько угрозы накоплению газа, сколько неудобства жителям регионов, чьи газовые сети запитаны от районов добычи. Однако в случае, если конфликт будет развиваться, Украине всё-таки придётся закупать на внешнем рынке лишние 100−200 млн кубометров.

Госстат Украины сообщает, что в мае, в сравнении с апрелем, задолженность населения за газ выросла почти вдвое, до 11,3 млрд грн. Одна из причин этого — перебои в системе начисления субсидий, которые начались как раз в мае. Перебои, в свою очередь, вызваны отсутствием денег. Правительство их ищет, но пока безуспешно.

К слову, «Нафтогаз» готовит для должников сюрприз. Компания планирует переходить на прямые договоры о газоснабжении с конечным потребителем. Это несколько уменьшит конечную стоимость за счёт исключения посредника, однако цель вовсе не в этом. Во-первых, компания получит возможность точечных отключений — сегодня такое возможно в основном в сельской местности и пригородах. Во-вторых, должники будут получать от «Нафтогаза» предупреждение о долге и предложение прекратить потребление. Если должник продолжит потреблять газ, то «Нафтогаз» будет считать его уже по промышленному тарифу, который более чем вдвое выше (6950 грн и 18 240 грн за тысячу кубометров). В «Киевгазе», которому данная инициатива как раз грозит исчезновением за ненадобностью, указывают, что разбираться с должниками «Нафтогазу» придётся самостоятельно. Например, через коллекторов. А это уже крайне любопытный поворот — судебные иски и опись имущества за долги по коммунальным услугам. Эксперты говорили о такой возможности ещё в самом начале резкого роста тарифов и вот наконец теперь прогнозы начинают сбываться.

Транзит российского газа через ГТС Украины ставит очередной рекорд по итогам января-июня: 45,7 млрд кубометров (+21,5% или +8,093 млрд кубометров в сравнении с аппг).

Китайские компании остаются фаворитами разнообразных, в том числе энергетических, тендеров на Украине. Xinjiang Beiken EnergyEngineering Co выиграла заказ на проведение буровых работ для компании государственной «Укргаздобычи» (добывает примерно 75% природного газа в стране) на сумму почти 2 млрд грн. УГД с помощью нового китайского партнёра надеется нарастить добычу с 14,5 млрд кубометров в прошлом году до 20 млрд в 2020-м: «Это фактически программа работ на… три года», — отметил глава компании Олег Прохоренко, комментировавший результаты тендера журналистам.

Однако и без китайского бурения добыча газа за полугодие выросла на 2,9%, до 10,3 млрд кубометров. 7,476 млрд из них пришлось на «Укргаздобычу (+2,3% к аппг), что как раз и показывает потребность компании в бурильных работах: добыча у УГД хотя и росла, но прирост был относительно слабым, прочие участник рынка (за исключением имеющей специфические проблемы «Укрнафты») показали прирост более 8%.

Электроэнергия

Единый государственный портал открытых данных по неизвестной причине временно перестал обновлять данные по запасам угля. Последняя информация на портале датируется 25 июня, когда запасы составляли 2,682 млн тонн, из которых 1,894 млн тонн — угли газовых марок и 788 тыс. тонн — антрацит.

В энергосистеме Украины по состоянию на 27 июня во время прохождения суточных пиков работали блоки ТЭС общей мощностью 4707 МВт (примерно 33,4% от общей мощности украинской тепловой генерации). «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) отчего-то тоже перестало выкладывать оперативную информацию о загрузке энергоблоков.

И. о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в своём Facebook сообщил, что в Брюсселе во время Генеральной Ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E подписано Соглашение об условиях присоединения Украины к европейской энергосистеме. Правда, глава компании оговорился, что для присоединения Украине предстоит выполнить некоторые условия, в частности — модернизировать украинскую энергосистему.

За какие средства? По словам директора НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева порталу «24», Украина лишь частично сможет профинансировать эти работы из средств «Укрэнерго». Хотя можно надеяться на целевые кредитные программы и инвестиции ЕС — в конце концов союз сам заинтересован в этих поставках.

Экспорт электроэнергии Украиной, согласно официальным данным, в январе-мае вырос до 2,619 млрд кВт·ч (+40% к аппг). Крупнейшими потребителями остаются Венгрия (1,37 млрд кВт·ч), а также Польша и Молдавия (0,56 и 0,53 млрд кВт·ч).

Рост экспорта и присоединение к ENTSO-E рождают в определенных кругах «наполеоновские планы».

«Выйдя на энергорынок Запада как хороший поставщик, мы сумеем получить бешеную политическую поддержку. Европа очень жестко отстаивает свои экономические интересы. Если Россия будет угрожать прервать поставки украинской электроэнергии на европейские просторы, то получит такие санкции, которые ей и не снились», — фантазирует политолог Кирилл Сазонов в материале для politeka.net. Политолог, видимо, забыл, что украинская энергетике сама существует в режиме ЧП ещё с февраля, но уже рвётся покорять энергорынок Европы.

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в интервью порталу IPress.ua проясняет ситуацию. По его словам, у Европы есть определённый дефицит маневровых мощностей и как раз чтобы решить эту проблему Украина могла бы быть полезна ЕС. В этом и смысл её присоединения к ENTSO-E, чего Киев добивался более 10 лет.

Однако штука в том, что дефицит маневровых мощностей — это не только европейская, но и украинская проблема: именно поэтому вот уже почти полгода украинская энергетика функционирует в режиме ЧП.

Режим ЧП пока сохраняется, однако его причина, антрацитовые ТЭС — в конце июня начали возвращаться к работе. «Криворожская ТЭС успешно включила в сеть один из своих семи энергоблоков. Запустить энергоблоки готова и Приднепровская станция, которая также работает на угле антрацитовой марки. Обе станции подтвердили способность включиться в объединенную энергосистему Украины, чтобы компенсировать мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на АЭС и летних пиковых нагрузок», — говорится в сообщении пресс-службы «ДТЭК-Энерго». Напомним, из-за снижения запасов угля блоки антрацитовых АЭС постепенно остановились в первой половине апреля и с тех пор запускались только однажды — на время проведения Евровидения в Киеве.

Уголь

В СМИ отгремели реляции: президент Украины Пётр Порошенко договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках американского угля. О стоимости этих поставок почему-то не сообщили. Между тем сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предупреждает, что американский уголёк может оказаться даже дороже южно-африканского. «…Очевидно, что если бы экономика этих поставок была очень привлекательной, то наверное уже бы везли этот уголь. Тут вопрос в другом. Почему везут из ЮАР? Наверное, потому что их ЮАР получается удобнее и дешевле логистически. Из США, наверное, будет дороже. Более того статистика поставок 2014−2016 годов показывает, что уголь из США, будет дороже, чем южноафриканский, причем в ряде случаев существенно дороже. Если не ошибаюсь, поставки 2016 года показали 66 долларов за тонну была средняя таможенная стоимость ЮАР, а США — порядка 100 и даже более 100 долларов тонна. Но с другой стороны, альтернативы нет уже у «Центрэнерго». Нужно готовиться к зиме. Более того, насколько я понимаю, они уже опоздали, поэтому отступать уже некуда. Нужно срочно контрактовать этот уголь, везти его сюда, иначе мы просто рискуем столкнуться с, в общем, серьезными проблемами уже летом», — пояснил он суть «пирровой перемоги» Петра Порошенко в эфире радио «Голос Столицы».

Слова эксперта подтверждает сам Дональд Трамп: «Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — заявил он во время выступления в Минэнерго США в конце июня. «Прямо сейчас», конечно, не будет, однако, по словам Всеволода Ковальчука, первые 120 тыс. тонн можно ожидать уже к концу июля. Столь быстрая доставка может объясняться тем, что американский уголь также окажется «реверсным», т. е. будет американским только по принадлежности трейдера. Вот что пишет по этому поводу Дмитрий Марунич в своём Facebook: «Как известно, Порошенко договорился о покупке в США 2 млн. т угля. Так я вам скажу, что для реализации сделки американским горнякам придется поднапрячься. На картинке — объемы добычи антрацита в США. Меньше 2 млн тонн этого угля добывают на родине демократии».

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский называет ту же стоимость американского угля, что и Дмитрий Марунич:

«70−75 долларов — это цена на уголь, который поставляется на американские тепловые электростанции. Если мы сюда добавим транспорт, маржу, я думаю, что цена на этот уголь будет где-то в районе 100 долларов. Данная цена на 10 долларов дороже, чем стоимость угля, который покупает Украина в ЮАР», — подсчитал он в комментарии телеканалу NewsOne. Однако у главы украинского МИД Павла Климкина свои данные: «Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно являются очень конкурентными, и я считаю, что покупать уголь, который нам так нужен, от друзей, лучше, чем покупать от кого-то другого, даже на мировом рынке».

Жаль, что никто не пояснил чиновнику, что мировые рынки и дружба — это вообще о разном. Тем более, некоторые специфические рынки типа рынка антрацита. Взять к примеру ту же Америку. Почему Порошенко поехал договариваться именно туда, если эксперты в один голос утверждают, что в ЮАР дешевле? Да потому, что если даже Украина законтрактует весь антрацит, добываемый в этой стране (порядка 3 млн тонн), то их не хватит, чтобы покрыть годовые потребности антрацитовой генерации Украины (порядка 10 млн тонн). Нужно больше.

Впрочем и американских поставок хватит только в том случае, если часть мощностей, работающих на антраците, в авральном порядке перевести на уголь газовых марок (это уже делается), а часть не запускать вовсе. С точки зрения энергобезопасности Украине было бы полезно подружиться с Вьетнамом (добыча более 40 млн тонн в год), КНДР (более 22 млн тонн в год) или Китаем (около 300 млн тонн в год). Но похоже, что главный украинский «друг» с такими странами дружить не велит.

Наконец, по самой свежей оценке Марунич и Землянский даже преуменьшили стоимость угля от «американских друзей Украины».

«Цена реализации американского угля очевидна, с традиционной привязкой к международному угольному индексу API2. С учетом рыночной стоимости, логистического плеча и качественных характеристик цена может составить 110−130 долл за тонну», — такую оценку старшего аналитика Forex club Андрея Шевчишина приводит «Вести-Украина».

Впрочем, политолог Алексей Якубин в комментарии «Голос.ua» указывает, что эту грандиозную сделку вообще не стоит рассматривать с точки зрения экономики:

«Если говорить о покупке угля в США, то это можно назвать экономическим стимулированием Дональда Трампа быть лояльным к Украине. Это попытка Киева предоставить «экономическую взятку» в контексте идей США о возобновлении добычи угля, от которой хотел отказаться предыдущий американский президент. То есть, это попытка экономически заинтересовать США. Американский уголь — это политико-экономическая взятка Трампу за внимание к Украине».

Причём взятку «даёт» Порошенко, однако скинуться на неё придётся всем жителям Украины, предупреждает Валентин Землянский:

«Подорожание угля отразится на тарифах для промышленности, чтобы не наращивать уровень социального напряжения, который и без того высокий. Косвенно пострадаем мы все, потому что увеличится себестоимость продукции, повысятся цены и дальше все пошло по цепочке», — пояснил он корреспонденту «Голос.ua».

Нефть

Как уже упоминалось, компания «Укрнафта» вынуждена консервировать скважины и прекращать добычу на месторождениях, на которых в 2017 году истёк срок лицензий. И если по газу потери пока не слишком заметны (в основном потому, что добыча газа для компании — не профильная деятельность), то по нефти падение будет более заметным: на проблемных месторождениях компания добывает 20% нефти. «Укрнафта» сообщает, что даже успела выиграть дело против Госслужбы, и в решении суда указано, что налоговый долг (именно его Госслужба использует как повод отказывать в продлении лицензий) не может являться основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. Однако чиновники попросту игнорируют решение суда.

Сотрудничество Украины и США в энергетической сфере может не ограничиться покупкой 2 млн тонн угля за океаном. Пресс-служба Минэнерго заявляет о том, что получила от американских компаний «Frontera Resources» и «Longfellow» предложение по разработке нефтяных месторождений Одесской и Полтавской областей на условиях СРП. Реакции на обращение пока не последовало, в Минэнерго «приняли к сведению».

Согласно данным Госстата, в 2017 году на Украине резко сократилось потребление мазута — до 22,2 тыс. тонн в январе-мае (-23,2 тыс. тонн к аппг). По мнению экспертов это вызвано тёплой зимой, перед которой Украина основательно запаслась мазутом — 82 тыс. тонн только в декабре прошлого года. Эти запасы до сих пор не израсходованы, что и объясняет невысокую активность импорта мазута.

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